Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Planta ICLCavalcada de ManresaNiu de l'ÀligaRinerTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Artés

Logística Vifra: movem el teu negoci amb precisió

Logística Vifra

Logística Vifra / Logística Vifra

Regió7

Artés

Logística Vifra, situada al Polígon Industrial Santa Maria d’Artés, és una empresa especialitzada en oferir solucions integrals de transport i logística per a empreses de tots els sectors. Amb més de 18 anys d’experiència, combina dinamisme i flexibilitat per garantir una gestió eficient i adaptada a cada necessitat.

El centre ofereix serveis de transport urgent, nacional i internacional fins a 24.000 kg, així com magatzem regulador, picking i distribució de mercaderies. A més, disposa d’un sistema d’arxiu documental amb recollida, custòdia i destrucció certificada, i incorpora processos avançats com cross docking, logística inversa i manipulacions per a promocions i distribucions publicitàries.

Logística Vifra aposta per la tecnologia amb un magatzem informatitzat que garanteix traçabilitat en temps real, control d’inventaris i reducció de costos operatius. Tot això amb l’objectiu d’oferir un servei segur, ràpid i eficient que permeti a les empreses centrar-se en el seu creixement. Per a més informació, es pot visitar el centre a Carrer Manresa, 156, parcel·la 26, Pol. Ind. Sta. Maria, 08271 Artés (Barcelona), trucar al 938 20 26 92, escriure a info@logisticavifra.com o consultar www.logisticavifra.com.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents