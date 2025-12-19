Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ZBE de ManresaJaume MasanaEl ForasterVila romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Igualada

Masip Instal·lacions: confiança en cada instal·lació

Energia solar i electricitat, instal·lacions eficients i sostenibles.

Energia solar i electricitat, instal·lacions eficients i sostenibles. / Freepik

Regió7

Igualada

Masip Instal·lacions, situada a Igualada, és una empresa familiar amb una llarga trajectòria en instal·lacions noves, reformes i manteniments per a la indústria, el comerç i la llar. Ofereix serveis en electricitat, aigua, energies renovables, sistemes petrolífers, instal·lacions tèrmiques (calefacció i aire condicionat), canvi de calderes, aerotèrmia, energia solar fotovoltaica i punts de recàrrega per a automòbils. El seu objectiu és garantir qualitat i seguretat en cada projecte, amb assessorament personalitzat i solucions adaptades.

Masip Instal·lacions aposta per la innovació i la sostenibilitat, incorporant tecnologies en energies renovables i sistemes eficients per reduir el consum energètic. A més, ofereix finançament fins a 12 mesos sense interessos, facilitant l’accés a instal·lacions modernes i responsables. Si busques una empresa de confiança per a la teva reforma o projecte energètic, Masip Instal·lacions és la millor opció.

Per a més informació: Carrer Comarca, 64, 08700 Igualada, tel. 93 803 77 97 o 699 999 645, info@instalacionsigualada.net, www.instalacionsigualada.net.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents