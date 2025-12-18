Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Materials Igualada: tot el que imagines per la teva reforma, aquí

Materials Igualada

Materials Igualada, situada al Polígon Industrial “Les Comes” d’Igualada, és el teu punt de referència per a tot el que necessites en construcció i reformes. Ofereix una gran varietat de productes: àrids, ciments i additius, varetes, mallats i ferralles, prefabricats de formigó; canonades i accessoris en PVC, xapa galvanitzada i inoxidable; rajoles, ceràmics i pedres naturals; aïllaments tèrmics i acústics, impermeabilitzants, plaques de coberta i pladur; maquinària, eines i material elèctric; així com dipòsits, fosses sèptiques i sanitaris.

A més, ofereix serveis complementaris com entrega a domicili, pressupostos personalitzats i assessorament expert per garantir que cada projecte es realitzi amb la màxima qualitat i comoditat. Si estàs pensant en reformar o construir, Materials Igualada és la solució que necessites.

Per a més informació, es pot visitar el centre a C/ Itàlia, 24, Polígon Industrial “Les Comes”, 08700 Igualada (Barcelona), trucar al 93 804 24 21, escriure a info@materialsigualada.com o consultar www.materialsigualada.com.

Les claus de la nova regulació de lloguers de temporada que preveu aprovar el Parlament

Viu un Nadal de somni per a tota la família als Pirineus catalans amb activitats gratuïtes, tallers i concerts: només al desembre

Manresa aprova definitivament la versió reduïda de la ZBE de Manresa: quan entrarà en vigor i quines zones afectarà?

Càritas ha atès 428 persones a la comarca de l'Anoia al llarg de tot l’any

El 80% dels aliments de les màquines expenedores d’hospitals i residències seran saludables

Consum limitarà els ultraprocessats en tots els centres públics, inclòs biblioteques, universitats o centres esportius

L'Institut Català de les Dones reconeix 24 entitats que fan 25 anys de trajectòria, una a Òdena

Tecno-Seguretat Anoia: tecnologia que protegeix el teu món

