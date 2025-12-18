Igualada
Materials Igualada: tot el que imagines per la teva reforma, aquí
Regió7
Materials Igualada, situada al Polígon Industrial “Les Comes” d’Igualada, és el teu punt de referència per a tot el que necessites en construcció i reformes. Ofereix una gran varietat de productes: àrids, ciments i additius, varetes, mallats i ferralles, prefabricats de formigó; canonades i accessoris en PVC, xapa galvanitzada i inoxidable; rajoles, ceràmics i pedres naturals; aïllaments tèrmics i acústics, impermeabilitzants, plaques de coberta i pladur; maquinària, eines i material elèctric; així com dipòsits, fosses sèptiques i sanitaris.
A més, ofereix serveis complementaris com entrega a domicili, pressupostos personalitzats i assessorament expert per garantir que cada projecte es realitzi amb la màxima qualitat i comoditat. Si estàs pensant en reformar o construir, Materials Igualada és la solució que necessites.
Per a més informació, es pot visitar el centre a C/ Itàlia, 24, Polígon Industrial “Les Comes”, 08700 Igualada (Barcelona), trucar al 93 804 24 21, escriure a info@materialsigualada.com o consultar www.materialsigualada.com.
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni