Manresa
Mémora: Acompanyament en els moments més difícils
Regió7
La despedida d’un ésser estimat és un dels moments més complicats de la vida. A Mémora Manresa volem que sàpigues que estem al teu costat per acompanyar-te amb respecte, proximitat i professionalitat. El nostre compromís és oferir-te un servei integral que entengui les teves necessitats i et doni tranquil·litat en tot el procés.
Disposem d’una àmplia gamma de serveis: organització de funerals, planificació anticipada, suport al dol, tràmits postfuneral, gestió de cendres i repatriacions internacionals. A més, posem a la teva disposició opcions per enviar flors i condolències, així com informació sobre defuncions recents i cerimònies. Tot amb l’objectiu de garantir un comiat digne i adaptat a les teves preferències.
Si necessites ajuda immediata o vols planificar la teva despedida amb serenitat, contacta amb Mémora Manresa al 900 231 132, 938 75 16 44 o 938 75 02 01, o visita’ns a www.memora.es.
