Jorba
Molí Blanc Hotel: l’encant del passat, el confort del present
Regió7
El Molí Blanc Hotel, situat a Jorba, és un antic molí de paper del segle XIX restaurat i convertit en allotjament rural de luxe. Ofereix un entorn natural i tranquil amb 12 habitacions úniques que combinen història i comoditat, ideals per a una escapada relaxant. El seu compromís és oferir una experiència completa amb gastronomia km 0, piscina, wifi gratuït i aparcament segur, tot en un ambient acollidor i familiar.
A més, el Molí Blanc Hotel disposa de serveis exclusius com alquiler complet del hotel per a bodes, reunions o grups, celebracions amb història entre pedra original i jardins centenaris, i espais per a esdeveniments empresarials. Amb una ubicació privilegiada a només 5 minuts de l’A2, és el lloc perfecte per combinar tradició, confort i natura.
Per a més informació, es pot visitar el centre a Ctra. C241c, Km 0,9, 08719 Jorba (Barcelona), trucar al +34 938 019 179, escriure a hotel@moliblanchotel.cat o consultar www.moliblanchotel.cat.
