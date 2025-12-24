Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Igualada

Morera Advocats: Protegim els teus drets amb fermesa

Protegeix els teus drets a Morera Advocats

Protegeix els teus drets a Morera Advocats / Freepik

Regió7

Igualada

Morera Advocats és un despatx jurídic amb seu a Igualada, especialitzat en oferir assessorament i defensa legal en àmbits clau com contractes, arrendaments, herències, dret matrimonial, reclamacions de quantitat, dret de la circulació i dret penal. Amb una trajectòria consolidada i un equip compromès, el despatx treballa per garantir la protecció dels drets dels seus clients amb rigor, proximitat i professionalitat.

Per a més informació, es pot visitar el despatx a Carrer Soledat, 50 o a Rambla General Vives, 11-13, 1r 1a, Igualada, trucar als telèfons 93 803 05 39 o 93 803 41 65, escriure a jmorera@advocatsmorera.com o victor.morera@advocatsmorera.com o consulta la seva web www.serveisactius.cat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents