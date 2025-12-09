Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa

Pastisseria El Cigne: Qualitat amb segell artesà

Regió7

Manresa

Manresa té un referent indiscutible en el món de la pastisseria: Pastisseria El Cigne, artesans des de fa més de 60 anys. Fundada el 1964, aquesta casa manté viva la passió per la rebosteria tradicional, elaborant cada producte amb dedicació i ingredients de primera qualitat.

Amb dues botigues al centre de la ciutat Carrer Urgell, 9 (93 872 17 96) i Carrer Barcelona, 10 (93 873 23 99). El Cigne és el lloc ideal per gaudir de pastissos, dolços i especialitats que conquisten tots els paladars. A més, pots descobrir el seu univers dolç a www.pastisseriaelcigne.com.

Xabi Alonso, a punt de ser acomiadat

Els transportistes exigeixen una disculpa al conseller Ordeig per culpar-los de provocar la pesta porcina amb un entrepà en mal estat

Aigües de Manresa prova comptadors amb lectura més precisa

Afectacions al trànsit a Manresa: Baixada del Pòpul i carrer Circumval·lació

Damià Timoner, guitarrista i compositor, contra Rosalía: "Estic d'acord amb els que creuen que la cantant ja no s'escoltarà d'aquí cinc anys"

La mascareta serà obligatòria en centres de salut, hospitals i residències per contenir la grip

Pastisseria El Cigne: Qualitat amb segell artesà

Els Agents Rurals intenten impedir que els senglars de Cerdanyola arribin al Parc de Sant Llorenç del Munt

