Pastisseria El Cigne: Qualitat amb segell artesà
Manresa té un referent indiscutible en el món de la pastisseria: Pastisseria El Cigne, artesans des de fa més de 60 anys. Fundada el 1964, aquesta casa manté viva la passió per la rebosteria tradicional, elaborant cada producte amb dedicació i ingredients de primera qualitat.
Amb dues botigues al centre de la ciutat Carrer Urgell, 9 (93 872 17 96) i Carrer Barcelona, 10 (93 873 23 99). El Cigne és el lloc ideal per gaudir de pastissos, dolços i especialitats que conquisten tots els paladars. A més, pots descobrir el seu univers dolç a www.pastisseriaelcigne.com.
