Manresa
Perruqueria Rossi: estil i bellesa que inspira
Regió7
La Perruqueria Rossi és el teu espai de confiança per cuidar la imatge i potenciar la teva bellesa amb estil i professionalitat. Situada al cor de la ciutat, ofereix un ambient acollidor on cada client rep una atenció personalitzada per sentir-se únic i especial. Amb un equip expert en les últimes tendències i tècniques, el centre posa a la teva disposició serveis de tal i coloració, sempre amb productes de qualitat que respecten la salut del cabell.
La Perruqueria Rossi creu que cuidar-se és una manera de sentir-se bé per dins i per fora. Per això, treballa cada dia per oferir resultats que inspirin confiança i reflecteixin la teva personalitat. Per a més informació, es pot visitar el centre a Passeig de Pere III, 57, 08242 Manresa, trucar al 93 836 20 72, està obert de dilluns a dissabte de 9h a 19h.
