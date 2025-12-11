Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GripEntrades RosalíaRestaurant TemPoEmpresesPesta porcinaTurisme a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Sallent

Pintures Calveras: Color que renova el passat

Restauració del Castell de Castelldefels

Restauració del Castell de Castelldefels / Pintures Calveras

Regió7

Sallent

Amb més de 60 anys d’experiència, Pintures Calveras és sinònim d’art, restauració i decoració al Bages. Situats al Ptge. Molinet, 12, Sallent, aquest taller combina innovació i tradició per donar vida als espais amb acabats únics i personalitzats.

La seva filosofia es basa en qualitat, eficàcia i compromís, oferint serveis que van des de la restauració d’elements històrics fins a projectes decoratius contemporanis. Cada treball és una peça d’art feta amb passió i materials de primera qualitat. Per més informació, visita www.pinturescalveras.com o truca al 93 837 18 64.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents