Pintures Calveras: Color que renova el passat
Amb més de 60 anys d’experiència, Pintures Calveras és sinònim d’art, restauració i decoració al Bages. Situats al Ptge. Molinet, 12, Sallent, aquest taller combina innovació i tradició per donar vida als espais amb acabats únics i personalitzats.
La seva filosofia es basa en qualitat, eficàcia i compromís, oferint serveis que van des de la restauració d’elements històrics fins a projectes decoratius contemporanis. Cada treball és una peça d’art feta amb passió i materials de primera qualitat. Per més informació, visita www.pinturescalveras.com o truca al 93 837 18 64.
