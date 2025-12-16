Manresa
Plana Fàbrega: Protegim el que més estimes
Regió7
Amb més de 57 anys d’experiència, Plana Fàbrega és una empresa tecnològica de referència en seguretat, protecció contra incendis, telecomunicacions, material elèctric, il·luminació LED i energia fotovoltaica. Fundada el 1967, ha crescut fins a disposar d’una xarxa comercial amb 19 punts de venda a Catalunya, Madrid, Astúries, Illes Balears i el Marroc.
Entre els seus serveis destaquen la instal·lació de sistemes de seguretat i alarmes, videovigilància, serveis de vigilants i auxiliars, ciberseguretat, així com solucions en eficiència energètica i renovables. A més, ofereix un servei postvenda complet amb enginyers propis per assessorar en cada projecte. El seu compromís és clar: confiança, tecnologia i protecció per a tot allò que més valores. Si busques una empresa sòlida i innovadora, contacta amb Plana Fàbrega al 93 874 20 00 o visita www.planafabrega.com.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca
- Una serp de foc baixa de Queralt i tanca el Mercat de Nadal de Berga