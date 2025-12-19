Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Berga

Planxisteria Vèrtex: Qualitat i precisió en cada detall

Planxa i pintura per a automòbils

Planxa i pintura per a automòbils / Freepik

Regió7

Berga

A Planxisteria Vèrtex, la perfecció és la nostra marca. Situats al Polígon Industrial La Valldan, a Berga, som especialistes en planxa i pintura per a automòbils, oferint un servei integral que garanteix resultats impecables i adaptats a les necessitats de cada client.

Amb un equip de professionals qualificats i tecnologia avançada, treballem per restaurar la imatge del teu vehicle amb qualitat, rapidesa i atenció personalitzada. Ja sigui per reparacions, retocs o acabats complets, a Vèrtex cuidem cada detall perquè el teu cotxe torni a lluir com nou.

Per a més informació, truca al 93 821 17 62 o escriu a clients@planxisteriavertex.com, i descobreix com podem donar una nova vida al teu vehicle.

