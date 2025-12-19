Berga
Planxisteria Vèrtex: Qualitat i precisió en cada detall
Regió7
Berga
A Planxisteria Vèrtex, la perfecció és la nostra marca. Situats al Polígon Industrial La Valldan, a Berga, som especialistes en planxa i pintura per a automòbils, oferint un servei integral que garanteix resultats impecables i adaptats a les necessitats de cada client.
Amb un equip de professionals qualificats i tecnologia avançada, treballem per restaurar la imatge del teu vehicle amb qualitat, rapidesa i atenció personalitzada. Ja sigui per reparacions, retocs o acabats complets, a Vèrtex cuidem cada detall perquè el teu cotxe torni a lluir com nou.
Per a més informació, truca al 93 821 17 62 o escriu a clients@planxisteriavertex.com, i descobreix com podem donar una nova vida al teu vehicle.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- El nou padró oficial confirma que Manresa és a punt d'assolir els 81.000 habitants