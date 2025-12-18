Sallent
Poster & Panel: Born to be digital, el teu gran format, sense límits
Regió7
Poster & Panel, situada al Polígon Industrial Plans de la Sala de Sallent, és una empresa referent en solucions per a impressió digital i acabats de gran format. Amb més de tres dècades d’experiència, treballa per afegir valor entre fabricants i mercat, oferint productes innovadors i serveis adaptats a les necessitats dels professionals del sector. El seu equip combina creativitat, tecnologia i formació per fer realitat projectes sense límits.
Disposa d’una àmplia gamma de productes: maquinària per impressió i acabats, suports flexibles com lones i vinils, suports tèxtils, especialitats (films, backlights, magnètics, moquetes), suports rígids com PVC i foam, displays, tintes originals i compatibles, i una línia PVC Free per a projectes sostenibles. Poster & Panel aposta per la innovació constant amb el seu concepte Selling by Application, educant i assessorant els professionals per seleccionar les millors solucions. Si busques qualitat, tecnologia i creativitat, aquest és el teu partner ideal.
Per a més informació, es pot visitar el centre a Carrer els Plans de la Sala, 28, Pol. Ind. Plans de la Sala, 08650 Sallent (Barcelona), trucar al +34 938 372 565, escriure a info@posterandpanel.com o consultar www.posterandpanel.com.
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni