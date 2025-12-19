Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ZBE de ManresaJaume MasanaEl ForasterVila romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Manresa

Productes QMR: la qualitat que es veu, la seguretat que es nota

Distribució de productes professionals per a la neteja, la protecció laboral i l’embalatge industrial

Distribució de productes professionals per a la neteja, la protecció laboral i l’embalatge industrial / Freepik

Regió7

Manresa

Som una empresa dedicada a la distribució de productes professionals per a la neteja, la protecció laboral i l’embalatge industrial. Treballem amb qualitat, preus competitius i un servei ràpid per cobrir totes les necessitats dels nostres clients.

Al nostre catàleg trobaràs productes químics, paper, bosses, complements de neteja, equips de protecció i materials per a embalatge. També oferim assessorament personalitzat per garantir la millor solució per a cada empresa. Ens trobaràs a Almacenes Pirelli, Avda. de la Pirelli, s/n, 08241 Manresa (Barcelona). Contacta’ns al +34 608 370 301, escriu-nos a info@productesqmr.com o visita www.productesqmr.com.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents