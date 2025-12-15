Manresa
PVC i Aluminis Solís: Disseny i funcionalitat combinats
Regió7
Amb més de 30 anys d’experiència, PVC i Aluminis Solís és especialista en la fabricació i instal·lació de finestres d’alta qualitat, així com en una àmplia gamma de productes: persianes, motors, mampares, mallorquines, tendals, mosquiteres, vinils i portes seccionals, basculants i enrotllables. També ofereixen serveis de reparació i recanvis, garantint solucions adaptades a cada necessitat.
Experts en sistemes practicables i lliscants, treballen amb tecnologia d’avantguarda per assegurar el millor aïllament tèrmic i acústic, contribuint a l’eficiència energètica que exigeix la normativa europea. A més, ofereixen opcions de control solar i complements que aporten confort i estètica a la llar. Amb un equip professional, honest i compromès, PVC i Aluminis Solís combina qualitat, transparència i atenció personalitzada per fer realitat cada projecte.
Trobaràs PVC i Aluminis Solís a C/Bruc, 62, Local 2 – 08241 Manresa. Per més informació, truca al 633 481 340, escriu a pvcsolis@hotmail.com o visita www.pvcsolis.com.
