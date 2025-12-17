Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Queviures Serra Roca: Tradició i sabor en cada detall

Queviures Serra Roca

Queviures Serra Roca / Queviures Serra Roca

Regió7

Sant Fruitós de Bages

Amb més de sis dècades d’experiència, Queviures Serra Roca SL és un referent en la distribució majorista de productes per a hostaleria i alimentació a la Catalunya Central. Des dels seus inicis als anys seixanta, l’empresa ha mantingut un compromís ferm amb la qualitat, la rapidesa i la professionalitat, convertint-se en el soci ideal per bars, restaurants, forns, botigues i supermercats.

El seu catàleg inclou una àmplia gamma de productes: congelats, línia de fred i línia seca, amb el suport de marques de prestigi com Nestlé, Abadal, Martin Códax i moltes més. A més, disposa d’unes instal·lacions modernes amb cambres frigorífiques de gran capacitat, un magatzem de 1.300 m² i una flota pròpia per garantir un servei ràpid i eficient. Si busques qualitat, varietat i confiança per al teu negoci, contacta amb Queviures Serra al 93 877 39 39, escriu a www.serraroca.com o visita’ns al C/ Pica d'Estats S/N, Polígon Industrial Sant Isidre, Sant Fruitós de Bages.

