Sant Fruitós de Bages
Queviures Serra Roca: Tradició i sabor en cada detall
Regió7
Amb més de sis dècades d’experiència, Queviures Serra Roca SL és un referent en la distribució majorista de productes per a hostaleria i alimentació a la Catalunya Central. Des dels seus inicis als anys seixanta, l’empresa ha mantingut un compromís ferm amb la qualitat, la rapidesa i la professionalitat, convertint-se en el soci ideal per bars, restaurants, forns, botigues i supermercats.
El seu catàleg inclou una àmplia gamma de productes: congelats, línia de fred i línia seca, amb el suport de marques de prestigi com Nestlé, Abadal, Martin Códax i moltes més. A més, disposa d’unes instal·lacions modernes amb cambres frigorífiques de gran capacitat, un magatzem de 1.300 m² i una flota pròpia per garantir un servei ràpid i eficient. Si busques qualitat, varietat i confiança per al teu negoci, contacta amb Queviures Serra al 93 877 39 39, escriu a www.serraroca.com o visita’ns al C/ Pica d'Estats S/N, Polígon Industrial Sant Isidre, Sant Fruitós de Bages.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis