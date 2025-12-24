Rafat Casafont Oftalmòlegs: La teva mirada en bones mans

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rafat Casafont Oftalmòlegs és la clínica oftalmològica de referència a Manresa des de 1949, amb una llarga trajectòria dedicada a la salut ocular. Fundada pel Dr. Joan Rafat Selga, el centre manté el compromís de cuidar la salut visual amb professionalitat i tecnologia avançada.

Disposa d’un equip mèdic especialitzat en malalties oculars i ofereix tractaments mèdics, quirúrgics i estètics, així com serveis integrals: prevenció, seguiment pediàtric, cirurgia de cataractes, correcció de defectes refractius i tractaments per a patologies complexes. El centre aposta per una comunicació clara amb el pacient, explicant cada diagnòstic i pronòstic per generar confiança.

Amb tecnologia actualitzada i una atenció propera, Rafat Casafont Oftalmòlegs garanteix una experiència segura i còmoda. Veure bé és viure millor. Per a més informació, es pot visitar la clínica al Carrer Dr. Esteve, 14 A, 08241 Manresa, trucar al 93 877 26 16 o consultar la web: http://www.rafatcasafont.com.

