Residència Sagrada Família de Manresa: confiança i cura per a cada etapa

Residència Sagrada Família

Residència Sagrada Família / Residència Sagrada Família

La Residència Sagrada Família, situada al barri de la Sagrada Família de Manresa, neix amb la voluntat de garantir que les persones grans puguin envellir sense abandonar el seu entorn, mantenint els vincles amb la comunitat. Amb una trajectòria iniciada l’any 1985, ofereix un espai d’acollida i suport que promou l’autonomia, la dignitat, la seguretat i el benestar emocional, tot respectant el projecte de vida de cada persona.

Amb una atenció centrada en la persona i un equip de professionals compromès, la residència atén més d’un centenar d’avis com a residents, usuaris del centre de dia o del servei de menjador. Fidel al seu esperit fundacional i al suport del veïnat, la Fundació Residència d’Avis de la Sagrada Família continua sent un referent de proximitat, cura i compromís social, fent sentir les persones grans membres actius de la seva comunitat.

Per a més informació, podeu visitar la residència al c. Vallès núms. 6-8 i 15-17, 08243 Manresa, trucar al 93 873 83 33 (de 9 h a 19 h), escriure a residenciavalles8b@hotmail.com o visita a www.residenciasagradafamilia.cat.

