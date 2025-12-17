Manresa
Residència Sagrada Família de Manresa: confiança i cura per a cada etapa
Regió7
La Residència Sagrada Família, situada al barri de la Sagrada Família de Manresa, neix amb la voluntat de garantir que les persones grans puguin envellir sense abandonar el seu entorn, mantenint els vincles amb la comunitat. Amb una trajectòria iniciada l’any 1985, ofereix un espai d’acollida i suport que promou l’autonomia, la dignitat, la seguretat i el benestar emocional, tot respectant el projecte de vida de cada persona.
Amb una atenció centrada en la persona i un equip de professionals compromès, la residència atén més d’un centenar d’avis com a residents, usuaris del centre de dia o del servei de menjador. Fidel al seu esperit fundacional i al suport del veïnat, la Fundació Residència d’Avis de la Sagrada Família continua sent un referent de proximitat, cura i compromís social, fent sentir les persones grans membres actius de la seva comunitat.
Per a més informació, podeu visitar la residència al c. Vallès núms. 6-8 i 15-17, 08243 Manresa, trucar al 93 873 83 33 (de 9 h a 19 h), escriure a residenciavalles8b@hotmail.com o visita a www.residenciasagradafamilia.cat.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis