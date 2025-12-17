Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Residència Sant Víctor d’Artés: confiança i cura per a cada etapa

La Residència Sant Víctor, situada a la carretera de Sant Víctor d’Artés, és un espai pensat perquè les persones grans puguin viure amb benestar, seguretat i autonomia, mantenint els vincles amb la seva comunitat. Amb un equip de professionals compromès i una atenció centrada en la persona, el centre ofereix serveis que garanteixen la comoditat i la qualitat de vida en cada etapa.

Disposa d’un Centre de Dia amb 15 places (7 col·laboradores) i servei de Transport Adaptat de dilluns a dissabte, així com serveis complementaris com perruqueria i podòleg cada quinze dies, bugaderia, servei mèdic especialitzat i cuina pròpia amb menjars casolans. A més, fomenta la participació i el benestar emocional amb activitats diàries, sortides a l’exterior, teràpia amb gossos i celebracions festives al llarg de l’any. La Residència Sant Víctor creu que envellir és una etapa per viure amb dignitat i alegria. Per això, treballa cada dia per oferir un entorn proper, acollidor i actiu, on cada persona se senti part de la comunitat.

Per a més informació, es pot visitar el centre a Carretera de Sant Víctor, 46, 08271 Artés (Barcelona), trucar al 938 20 28 42, escriure a tsocial@residenciasantvictor.com o consultar www.residenciasantvictor.com.

