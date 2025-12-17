La Font del Bosc
Restaurant Cal Maristany: tradició que es viu avui
Regió7
El Restaurant Cal Maristany, situat a l’Avinguda Maristany a La Font del Bosc, és un espai pensat per gaudir de la cuina tradicional catalana amb un toc actual. Amb anys d’experiència i passió per la gastronomia, ofereix una proposta variada que combina qualitat, proximitat i autenticitat.
Disposa de menús per a grups, menús especials per a bodes i la seva reconeguda Calçotada & Xatonada, disponible des del mes de desembre fins al març. Aquest menú inclou calçots o amanida de xató com a plat principal, seguit de judies amb botifarra, corder, llom i carxofa a la brasa. Tot amb productes frescos i elaboració casolana per garantir una experiència única. Cal Maristany creu que menjar és molt més que alimentar-se: és compartir moments, tradició i cultura. Per això, treballa cada dia per oferir un entorn acollidor i una cuina que fa sentir la gastronomia catalana viva i actual.
Per a més informació, es pot visitar el restaurant a Avinguda Maristany, 08773 La Font del Bosc, trucar al 938 17 83 80, escriure a info@calmaristany.com o consultar www.calmaristany.com.
