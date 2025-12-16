Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Borrasca EmiliaNou abonament de transportNadal a ManresaPatinets elèctricsRob ReinerPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Berga

Serviobres Queralt: Construïm espais que inspiren vida

Serviobres Queralt

Serviobres Queralt / Serviobres Queralt

Regió7

Berga

Amb una trajectòria consolidada, Serviobres Queralt SLU és una empresa referent en el sector de la construcció i les reformes integrals. Ofereix una àmplia gamma de serveis que inclouen obra nova, rehabilitacions, obra civil, urbanitzacions, enderrocs i gestió de residus, així com una oficina tècnica i agència immobiliària per donar resposta a totes les necessitats dels seus clients.

Especialistes en edificis industrials, instal·lacions públiques i projectes residencials, Serviobres combina materials de primera qualitat, terminis ajustats i un equip de professionals altament qualificats per garantir resultats òptims. La seva filosofia és clara: cuidar cada projecte com si fos propi, amb un servei personalitzat i proper.

Si busques una empresa que aporti experiència, compromís i qualitat en cada obra, confia en Serviobres Queralt. Per a més informació, visita www.serviobres.com, escriu a info@serviobres.cat o truca al 93 821 42 65. Els trobaràs al Polígon Industrial La Valldan Camí de Sant Bartomeu núm. 12, Berga.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents