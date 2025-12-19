Igualada
Star Foc Anoia: protecció fiable cada dia
Star Foc Anoia, situada a Igualada, és una empresa amb més de 12 anys d’experiència dedicada a la seguretat i protecció de béns i persones. Ofereix serveis integrals de venda, instal·lació i manteniment de sistemes contra incendis i seguretat, amb una aposta clara per la innovació tecnològica i la qualitat. Entre els seus serveis destaquen: extintors, BIE, hidrants, ruixadors, sales de bombes, sistemes especials d’extinció, alarmes contra foc i gasos, portes tallafoc, ignifugacions, senyalització, sistemes antirobatori, control d’accessos, videovigilància i central receptora d’alarmes.
Amb un equip jove i qualificat, Star Foc Anoia garanteix un servei rigorós, adaptat a les normatives vigents i certificat amb ISO 9001:2008. El seu objectiu és oferir solucions eficaces amb una excel·lent relació qualitat/preu i un servei postvenda complet. Si busques seguretat i confiança per a la teva llar o empresa, Star Foc Anoia és la millor opció. Per a més informació: Carrer Itàlia, 19, 08700 Igualada, tel. 938 053 592, o visita la pàgina web www.grupstar.com.
