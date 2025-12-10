Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Swing Manresa: El ritme que mou la ciutat

Manresa batega al ritme del ball gràcies a Swing Manresa, l’escola que ofereix una àmplia varietat de disciplines per a totes les edats. Des del ball de saló social per a adults, aquest centre és el punt de trobada per als amants de la música i el moviment.

La seva oferta inclou estils tan diversos com Comercial Dance, Bachata, Salsa (en línia i Rueda Cubana), Lindy Hop, Jazz Steps, Dansa Oriental i Pilates. A més, disposen de classes especials per a nuvis i servei de lloguer de sales per a esdeveniments.

Cada diumenge a les 18:00 h, la sala Swing Manresa s’omple de vida amb el Ball de “Festa Major” i música en directe, una cita imprescindible per als amants del ball social.

L’escola obre de dilluns a divendres de 18:15 a 22 h al Carrer del Sol, 5 (Ctra. de Vic - Pujada Castell), Manresa. Per a més informació, truca al 93 874 56 59 o visita www.swingmanresa.cat.

Swing Manresa: El ritme que mou la ciutat

