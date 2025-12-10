El Taller: On l’art troba el marc
Regió7
Manresa
A El Taller, l’emmarcació és molt més que un ofici: és una vocació familiar que es manté viva des de fa més de 60 anys. Situat al Carrer Mel, 13, Manresa, aquest establiment és el referent per donar vida i estil a qualsevol espai amb quadres, miralls i marcs artesanals.
Amb materials de primera qualitat i dissenys personalitzats, El Taller ofereix serveis com emmarcació de grans formats, miralls a mida, retoc fotogràfic i composicions gràfiques, adaptant-se tant a particulars com a professionals. A més, disposa d’entrega a domicili per fer-ho tot més fàcil.
Per més informació, truca al 93 872 65 58, escriu a eltallerscp@gmail.com o visita www.marcseltaller.com.
