El Taller: On l’art troba el marc

A El Taller, l’emmarcació és molt més que un ofici: és una vocació familiar que es manté viva des de fa més de 60 anys. Situat al Carrer Mel, 13, Manresa, aquest establiment és el referent per donar vida i estil a qualsevol espai amb quadres, miralls i marcs artesanals.

Amb materials de primera qualitat i dissenys personalitzats, El Taller ofereix serveis com emmarcació de grans formats, miralls a mida, retoc fotogràfic i composicions gràfiques, adaptant-se tant a particulars com a professionals. A més, disposa d’entrega a domicili per fer-ho tot més fàcil.

Per més informació, truca al 93 872 65 58, escriu a eltallerscp@gmail.com o visita www.marcseltaller.com.

'Mar i cel' continuarà navegant: el Mago Pop compra els drets del musical de Dagoll Dagom

Metge conegut a les xarxes i, a l'ombra, líder d'una gran xarxa criminal: desarticulen un grup que traficava amb medicaments il·legals i dopants

Els comerciants omplen Berga d’activitats nadalenques i impulsen una baixada de torxes solidària

La presentació del projecte amb Sant Ignasi de guia

Manresa celebrarà la primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català

La crema del paper segellat

Realitat virtual i activitats de robòtica: els plats forts de la 40a edició del saló de la infància d'Igualada

Arrenca la producció dels nous Seat Ibiza i Arona a Martorell

