Tallers Tàmesis: Fem que el teu motor torni a rugir

Especialistes en maquinària agrícola i industrial

Especialistes en maquinària agrícola i industrial / Tallers Tàmesis

Tallers Tàmesis és una empresa especialitzada en la reparació i venda de maquinària agrícola i industrial, amb una llarga experiència en el sector i un equip tècnic altament qualificat. El taller destaca per la seva especialització en sistemes hidràulics, així com pel servei de mecanitzat in situ amb mandrinadora, que permet realitzar reparacions complexes directament al lloc de treball, reduint temps d’aturada i costos per al client.

A més, ofereix revisió i càrrega de sistemes d’aire condicionat per maquinària agrícola i industrial, així com soldadura tècnica per garantir la màxima durabilitat i seguretat en totes les intervencions. Tallers Tàmesis combina tecnologia actualitzada amb un tracte proper i professional, amb l’objectiu que cada motor torni a funcionar amb la màxima eficiència.

Per a més informació, es pot visitar el taller al Polígon Industrial Els Ametllers, Plaça Filadores, 2-3, 25280 Solsona, trucar al 973 481 193 o al mòbil 646 192 441, o escriure a taller@tamesis.cat o administracio@tamesis.cat.

