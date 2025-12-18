Igualada
Tecno-Seguretat Anoia: tecnologia que protegeix el teu món
Regió7
Tecno-Seguretat Anoia, situada a Igualada, és una empresa amb més de 30 anys d’experiència especialitzada en la instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat. Ofereix solucions integrals contra incendis, robatoris, videovigilància i control d’accessos, amb un equip qualificat que garanteix professionalitat, proximitat i resposta ràpida. Treballa a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, amb serveis que inclouen alarmes, càmeres, vídeo-anàlisi, central receptora, extintors, grups de pressió, detectors d’incendis i sistemes d’extinció automàtica.
El seu compromís és vetllar per la seguretat de particulars i empreses amb tecnologia avançada i un servei personalitzat. Si busques una empresa de seguretat verificada i fiable, Tecno-Seguretat Anoia és la teva millor opció. Per a més informació, es pot visitar el centre a Carrer de la Gran Bretanya, 1A, 08700 Igualada (Barcelona), trucar al 938 03 52 29, escriure a info@tecnoseguretat.com o consultar www.tecnoseguretat.com.
