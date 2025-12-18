Transports Brunet Oliva: transport i logística, tot en un a Manresa

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Transports Brunet Oliva és una empresa especialitzada en transport terrestre nacional i internacional, amb serveis de càrrega completa i grupatge cap a Europa i el Regne Unit, gestionant tots els tràmits duaners necessaris. També ofereix transport nacional amb una àmplia xarxa de distribuïdors a tota la península, assegurant puntualitat i eficiència en cada enviament.

A més, disposa d’instal·lacions amb més de 8.000 m² per a l’emmagatzematge de mercaderies, amb serveis de recepció, verificació, custòdia i control d’estocs en temps real a través de la seva web. Brunet Oliva aposta per la qualitat, la seguretat i el medi ambient, amb renovacions constants de la flota i programes de manteniment rigorosos, garantint un servei fiable i adaptat a les necessitats de cada client. Per a més informació, es pot contactar al Tel. 938 77 23 22, o visita www.brunetoliva.com.

