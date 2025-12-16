Piera
Vallès Servei: Vehicles i assegurances amb confiança
Regió7
Amb més de 50 anys d’experiència, Vallès Servei és una empresa referent en la venta de vehicles nous i seminous i en la contractació de tot tipus d’assegurances. Des de 1965, la seva filosofia és clara: oferir qualitat, atenció personalitzada i els millors preus per garantir la satisfacció dels seus clients.
A les seves instal·lacions de Piera, Vallès Servei disposa d’una àmplia exposició de vehicles, zones d’atenció privada i un equip de professionals altament qualificats que assessoren en cada pas, des de la compra fins a la sortida amb el segur AXA més adequat. El seu compromís és combinar servei, qualitat i preu amb la màxima transparència.
Si busques confiança, experiència i garantia, Vallès Servei és la teva millor opció. Per a més informació, visita’ns a la Crta. Martorell-Capellades, Km 9,4 (Piera), truca al 93 778 88 75 o entra a la nostra web www.vallesautomobils.com.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca
- Una serp de foc baixa de Queralt i tanca el Mercat de Nadal de Berga