Veolia unifica la seva organització i marca per afrontar els creixents reptes mediambientals
Veolia, referent internacional en serveis mediambientals per a la gestió de l'aigua, els residus i l'energia obre un nou capítol a Espanya en convertir-se en una única organització i integrar les seves activitats d'aigua, residus i energia sota la marca única Veolia, amb el suport d'un equip de més de 18.000 persones.
Davant dels creixents desafiaments relacionats amb el canvi climàtic, com l'escassetat d'aigua, les onades de calor, els incendis forestals i la desertificació creixent, Espanya afronta exigències ambientals i econòmiques cada vegada més grans. Per continuar actuant i respondre de manera eficaç a aquests reptes ecològics, econòmics i de salut, Veolia està reforçant la seva organització i el seu compromís amb solucions eficaces d'alt impacte.
En aquest context, Agbar, l'operadora d'aigua del grup a Catalunya, canvia la seva marca a Veolia, consolidant-se com a soci estratègic en els més de 300 municipis on opera al territori, 36 dels quals es troben a la Catalunya Central. Per a més informació www.agbarclients.cat.
