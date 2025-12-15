Manresa
Viatges Concord: Experiències úniques, viatges memorables
Regió7
Viatjar és molt més que desplaçar-se d’un punt a un altre, és viure moments que quedaran gravats per sempre. Amb aquesta filosofia, Viatges Concord s’ha consolidat com una agència referent a la comarca, oferint serveis personalitzats per crear viatges a mida segons les preferències i necessitats de cada client.
L’empresa dissenya itineraris pensats per garantir comoditat i seguretat, amb opcions que van des de viatges en grup amb guia acompanyant fins a la modalitat Fly & Drive, ideal per als qui volen viure l’aventura al seu ritme. A més, és especialista en viatges de noces, creuers, viatges corporatius i incentius, i ofereix serveis exclusius com la contractació de jets privats i transfers.
Els trobaràs al Passeig Pere III, 53 – 08242 Manresa (Barcelona). Pots contactar per telèfon al +34 938 746 152, per WhatsApp al +34 636 393 125, o per correu electrònic a info@viatgesconcord.com. També pots visitar la web www.viatgesconcord.com per descobrir totes les propostes i serveis.
