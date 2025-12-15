Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

Manresa

Viatges Concord: Experiències úniques, viatges memorables

Busca el teu destí

Busca el teu destí / Viatges Concord

Regió7

Manresa

Viatjar és molt més que desplaçar-se d’un punt a un altre, és viure moments que quedaran gravats per sempre. Amb aquesta filosofia, Viatges Concord s’ha consolidat com una agència referent a la comarca, oferint serveis personalitzats per crear viatges a mida segons les preferències i necessitats de cada client.

L’empresa dissenya itineraris pensats per garantir comoditat i seguretat, amb opcions que van des de viatges en grup amb guia acompanyant fins a la modalitat Fly & Drive, ideal per als qui volen viure l’aventura al seu ritme. A més, és especialista en viatges de noces, creuers, viatges corporatius i incentius, i ofereix serveis exclusius com la contractació de jets privats i transfers.

Els trobaràs al Passeig Pere III, 53 – 08242 Manresa (Barcelona). Pots contactar per telèfon al +34 938 746 152, per WhatsApp al +34 636 393 125, o per correu electrònic a info@viatgesconcord.com. També pots visitar la web www.viatgesconcord.com per descobrir totes les propostes i serveis.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents