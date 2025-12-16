Vilarmau i Freixa: La peça que et porta més lluny

Manresa
Amb gairebé un segle d’història, Vilarmau i Freixa és una empresa emblemàtica de la Catalunya Central dedicada a la venda de recanvis per a l’automoció i la indústria. Fundada l’any 1927, ha evolucionat fins a convertir-se en un referent per a tallers mecànics, indústries i amants dels vehicles clàssics, oferint un servei proper i professional.
L’empresa disposa d’un ampli catàleg que inclou peces per a totes les marques de cotxes, maquinària per a tallers, productes químics, lubricants i recanvis especialitzats per a la restauració de vehicles antics. A més, compta amb una secció dedicada al recanvi industrial, amb solucions adaptades a les necessitats actuals del sector.
Per a més informació, visita www.vilarmau.com, escriu a vilarmau@vilarmau.com o truca al 93 874 40 61. Els podràs trobar a Carrer de Sallent, 97 – 103 (P.I. Els Dolors), Manresa.
