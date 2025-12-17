Manresa
Vins Pravi: qualitat en cada copa a Manresa
Regió7
Vins Pravi, situat a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa, és un espai pensat per mantenir viva la tradició vinícola i oferir productes de qualitat per a cada ocasió. Amb més de 50 anys d’història, aquesta empresa familiar continua sent un referent per a aquells que busquen vins autèntics i un tracte proper.
El magatzem “Cal Pravi” ofereix una àmplia gamma de vins clàssics i vins de licor, tant a granel com embotellats en diferents formats. A més, incorpora caves, licors, refrescos, vinagres, olis i aigües, així com varietats especials i vins de zones reconegudes de Catalunya i d’altres regions com La Rioja, Valladolid i Aragó. També disposa de vins generosos com moscatell, mistela, vi ranci i vi de missa.
Vins Pravi creu que el vi és molt més que una beguda: és tradició, cultura i un punt de trobada social. Per això, treballa cada dia per oferir productes que combinen qualitat, autenticitat i preu just, mantenint l’essència mediterrània que ens acompanya des de fa segles. Per a més informació, es pot visitar el magatzem a Crta. Pont de Vilomara, 126, 08243 Manresa (Barcelona), trucar al 938 73 03 94, escriure a web@vinspravi.es o consultar www.vinspravi.es.
