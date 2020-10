10 usos del CO2 que no coneixes

Produir cervesa

L'aigua carbonatada, barreja d'aigua i CO2, és un dels ingredients naturals de la cervesa. No obstant, molts cervesers utilitzen la carbonatació forçada per dotar els seus productes de grans avantatges.

El procés es realitza injectant aquest gas en la cervesa en unes condicions de pressió i temperatura adequades. Així es refreda la beguda i es manté el gas necessari perquè surti a pressió pel tirador a l'obrir el barril.

Sintetitzar aspirines

L'àcid acetilsalicílic, producte fonamental per sintetitzar aspirines, s'aconsegueix al fer reaccionar fenòxid sòdic amb diòxid de carboni a temperatura i pressió altes. Sense aquest compost, per tant, no tindríem accés a aquesta pastilla tan utilitzada per eliminar els mals de cap, entre altres usos.

Atordir animals

La inhalació del CO2 deixa insensibles els animals, i per això alguns, com ara porcs i aus, són exposats a aquest gas abans de ser sacrificats amb el fi d'evitar patiments innecessaris. Està comprovat que aquest procés no deixa ni rastre ni residus en la carn que posteriorment ens mengem.

Fabricar combustible

Alguns científics treballen actualment en projectes per produir combustible a partir de la modificació de bacteris i microbis, i en els quals s'inclou l'ús del diòxid de carboni. D'aquesta forma podria substituir-se la gasolina, per exemple.

Conservar llet

Les principals marques de la indústria làctia injecten CO2 a la llet crua refrigerada perquè aguanti més temps, i això sense perdre les seves propietats una vegada s'ha obert l'envàs. A més a més, segons el citat llibre de Lourdes Vega, aquesta llet conservada per acidificació de CO2 pot ser utilitzada també per fabricar formatges.

Cultiu d'algues

Les algues, un cop seques, poden generar energia. Per fer-ho necessiten modificar-se mitjançant enginyeria genètica, a partir de llum solar, aigua i CO2. Per procedir al cultiu d'aquestes algues s'usen els gasos que emeten, principalment, les centrals tèrmiques.

Produir ciment

El 5 % de les emissions de diòxid de carboni que es produeixen al món es deuen a la fabricació de ciment. Per això, alguns projectes estudien la possibilitat de crear ciment ecològic a partir de la incorporació de CO2 en forma de carbonat precipi­tat per l'acció d'alguns bacteris. Les cimenteres estan d'acord a apostar per aquests ciments sostenibles per ajudar a fer un planeta més ecològic.

Apagar incendis

El diòxid de carboni s'utilitza en la fabricació d'extintors d'incendis a causa de les seves propietats favorables. Per exemple, pot ser comprimit perfectament dins de l'extintor, no genera residus i no reacciona químicament davant d'altres substàncies.

Conservar amanides

Encara que pugui sonar estrany, gràcies al CO2 molts aliments frescos mantenen una atmosfera protectora que endarrereix la seva degradació, a diferència de l'envasat tradicional a l'aire. Per controlar el desenvolupament de bacteris i floridures hi haurà d'haver, almenys, un 20 % de diòxid de carboni.

Neteja d'aliments

La presència d'insectes i àcars en els aliments pot afectar la indústria alimentària greument, com també pot fer-ho la utilització d'insecticides o plaguicides. Després de diverses anàlisis es va comprovar que el diòxid de carboni és capaç d'estimular l'obertura dels orificis respiratoris dels insectes i produir una dessecació que deriva en la seva mort. Per això, l'ús d'aquest gas s'ha convertit en un estàndard en aquest sector.