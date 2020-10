Economia verda i digital, claus per sortir de la crisi

Tot moment de crisi comporta una dosi important de creativitat per tirar endavant amb èxit. Els problemes es resolen optant per alternatives que potser mai abans s'haurien tingut presents; això s'aplica a nivell personal, però també serveix per explicar el procés de transformació que viu una societat després d'un problema conjunt de gran gravetat. És el cas de la crisi provocada per la pandèmia global de la covid-19, a la qual es farà front amb una alta dosi de creativitat en l'elecció de solucions, tant a nivell econòmic com social.

Dues de les principals propostes per fer front a la crisi més gran d'aquest segle són l'economia verda i digital, i així ho ha deixat clar el president del govern espanyol en la presentació del seu Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta última paraula, tan de moda últimament, ho resumeix perfectament: és la capacitat per adaptar-se de forma positiva a un canvi negatiu i advers. Un concepte que fa referència a un procés cultural i comunitari, més enllà del nivell personal.



Verd i digital

L'economia verda, també anomenada economia ecològica, fa referència a la gestió sostenible de la producció a gran escala, tenint en compte no només el benefici econòmic, sinó diverses variables socials i mediambientals. És l'aposta perfecta per un futur sostenible que passa per la transformació del concepte tradicional de mercat econòmic, tenint en compte aspectes de gran importància social.

Un canvi de model per al qual es destinarà el 37 % dels recursos del fons de recuperació europeu que sufraga el pla governamental, d'un total de fins a 140.000 milions d'euros. El foment de la mobilitat elèctrica a través de la instal·lació de punts de recàrrega, o la conversió de vivendes en immobles eficients, són algunes de les apostes amb les qual es pretén sortir de la crisi a través d'accions que fomentin l'economia verda.

Per la seva part, la transformació digital és un procés que ja ha començat i que es pretén estendre a tots els nivells, tant personals com socials i empresarials. El seu avanç implica millores en la productivitat i eficiència de persones i negocis. A aquesta missió es destinaran un 33 % dels citats fons, dividits en accions que inclouen la formació en competències digitals de la població espanyola (fins a arribar a un 80 % de la societat) i la implantació de les xarxes 5G per a la consecució de l'accés a Internet de banda ampla en un 75 % del territori.

Sortir de la crisi

Tant l'economia verda com la transformació digital són necessàries per afrontar un futur sostenible i durador. Totes dues alternatives generen també oportunitats de negoci, que són la base sobre la qual s'assentarà la sortida de la crisi. I és que la recuperació econòmica de la situació negativa creada per la covid-19 passa per rescatar les polítiques mediambientals que ja estaven sobre la taula, però no amb la presència que mereixien. Ara tots els actors polítics, econòmics i socials semblen estar d'acord en el fet que és el moment de portar a terme una transformació de fons.

A més a més, totes dues alternatives estan estretament lligades. Perquè una empresa pugui encarrilar el seu futur empresarial cap a la sostenibilitat mediambiental és necessari que posseeixi coneixements tècnics. I avui dia aquests coneixements passen indiscutiblement per l'ús de les noves tecnologies. L'economia verda i la transformació digital són, d'aquesta manera, un tot inseparable en els temps actuals.

La sortida de la crisi està plantejada, en suma, com el pas d'una economia lineal a una altra de circular, de manera que la indústria sigui sostenible en el temps. En aquest sentit, l'economia lineal responia al model tradicional d'indústria, en el qual s'adquiria un producte, s'usava i s'eliminava. No obstant, l'economia circular es basa en el principi de la reutilització, de manera que s'evita l'extracció de noves matèries primeres sempre que es pugui donar un nou ús a les ja existents.

Pel que fa a la transformació digital, qualsevol empresa que vulgui continuar sent competitiva té una cita ineludible amb la digitalització de tots els processos possibles. En un món en el qual les dades tenen més importància que mai, una correcta gestió d'aquestes dades passa per modernitzar l'empresa en matèria de big data i analítica predictiva. Això suposarà una millora qualitativa de tots els processos industrials, així com una eficiència més gran.

En definitiva, i malgrat que la tecnologia no substituirà mai les persones, sí que jugarà un paper crucial en aquesta nova normalitat. Una època post-covid-19 en la qual ens ha tocat viure amb la incertesa trucant a la nostra porta. Però tirar endavant és possible aplicant creativitat a les noves solucions: es tracta de fer una aposta en ferm per un planeta sostenible i un món interconnectat gràcies a l'economia verda i digital.