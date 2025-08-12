Joventut
Només el 15% dels menors de 30 anys es poden emancipar
Madrid ostenta la taxa d’emancipació més alta (17,9%), seguida de Catalunya (17,6%), segons l’últim informe del Consell de la Joventut, que exigeix a les administracions polítiques per combatre el preu inassequible de l’habitatge
Olga Pereda
El segon semestre del 2024 confirma la tendència negativa en matèria d’emancipació juvenil i col·loca la joventut espanyola en un escenari crític, ja que el 80% dels joves de menys de 30 anys continuen a casa de les seves mares o pares. La culpa, bàsicament, és de l’habitatge i els seus preus inassequibles. Segons l’última edició de l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya (CJE), només el 15,2% de les persones amb edats compreses entre els 16 i els 29 anys viuen fora de la llar familiar, la pitjor dada registrada en un segon semestre des del 2006, quan es van començar a realitzar registres oficials.
Per comunitats, Madrid ostenta la taxa més alta (17,9%), seguida de Catalunya (17,6%), que, malgrat mantenir-se en el segon lloc, pateix una davallada considerable respecte a l’últim informe del CJE: 3,8 punts percentuals. És la caiguda més acusada de tot Espanya, excepte a les Canàries (4,6 punts percentuals menys). El 2023, Catalunya va ostentar la taxa d’emancipació més alta (20,6% enfront del 17% de mitjana espanyola). Galícia i Cantàbria són les úniques comunitats on el percentatge de joves que viuen pel seu compte ha crescut. Això, sí, només la meitat d’un punt percentual. De tota la llista autonòmica, els territoris amb menys emancipació juvenil són Castella-la Manxa (10,6%) i Andalusia (12%).
«Necessitem destinar més del 90% dels nostres ingressos per pagar el lloguer. ¿De què serveix tenir més feina si no podem emancipar-nos?»
Sèrie històrica
La taxa d’emancipació –que el CJE mesura dues vegades a l’any– té una tendència a la baixa des del 2007, just abans de la gran recessió econòmica del 2008. En tot aquest temps, només s’ha registrat un lleuger repunt en els anys posteriors a la pandèmia (2021 i el 2022). No obstant, ni de lluny es va arribar al 26% de joves emancipats que hi havia el 2007.
Presentat aquest matí, l’informe del CJE recorda que la taxa d’atur juvenil ha descendit a finals del 2024 al 19%, el valor més baix des del 2007. No obstant, la precarietat laboral és un fet palmari. El 26% dels joves amb ocupació tenen contractes a temps parcial, percentatge una mica més acusat entre les dones (gairebé el 34%) que entre els homes (20%). El 30% de la població jove està en risc de pobresa o exclusió social, el segon col·lectiu més vulnerable després de la infància. Aquesta situació afecta, fins i tot, els que tenen feina: més del 18% dels joves ocupats es troben en situació de pobresa.
En tot cas, el fet que tenir un projecte de vida pròpia sigui una tasca titànica no ho és tant per la precarietat laboral (que també) com pels preus astronòmics de l’habitatge. El salari net mensual és de 1.170,54 euros, una quantitat inferior a les despeses que comporta independitzar-se (119,24 euros per a subministraments i 1.080 per al lloguer).
Fins als 30 o 34 anys
«La situació de la joventut empitjora perquè l’habitatge s’ha convertit en un negoci amb què unes quantes persones es lucren. La conclusió és que no som ciutadanes i ciutadans de ple dret», sentencia l’informe. Cal esperar fins a tenir entre 30 i 34 anys per veure créixer l’estadística d’emancipació, que voreja el 70%.
Per a la majoria dels que tenen entre 16 i 29 anys (forquilla que determina el concepte de joventut, segons els acords internacionals), llogar una casa és un somni impossible, fins i tot tenint feina. De fet, més de set de cada deu joves continuen vivint amb les seves mares i pares malgrat tenir feina. El preu mitjà de la renda ha arribat a un màxim històric de 1.080 euros mensuals, així que un jove assalariat ha de destinar el 92,3% del seu sou si vol llogar, en solitud, una casa. L’estudi del CJE destaca que aquest desequilibri està agreujat per una pujada de preus molt més ràpida que de salaris i està consolidant el que ja es coneix com a ‘generació inquilina’: gairebé el 58% de les persones joves emancipades viuen de lloguer i, d’aquestes, gairebé un terç comparteixen pis per poder assumir les despeses. Només el 19% dels emancipats es poden permetre el luxe de viure sols.
Comprar, una altra quimera
Comprar un habitatge és una altra quimera. El preu mitjà de compravenda (197.210 euros) equival a 14 anys de salari juvenil i l’entrada necessària per adquirir una casa (59.163 euros) suposa quatre anys complets de sou. Aquesta barrera econòmica, unida a la precarietat laboral, retarda la independència residencial i perllonga la permanència a la llar familiar. Si bé és cert que l’atur juvenil està baixant (19% a finals del 2024), no afecta de la mateixa manera els que tenen estudis bàsics (42%) que els que en tenen de superiors (13%).
«La realitat és dura: necessitem destinar més del 90% dels nostres ingressos per pagar el lloguer d’un habitatge, i més del 35% per accedir, en el millor dels casos, a una habitació en un pis compartit. ¿De què serveix tenir més ocupació, més estabilitat o millors salaris si ni amb això ens podem emancipar?», lamenta Javier Muñoz, responsable de Socioeconòmica del CJE. L’estudi de l’organització juvenil exigeix a les administracions públiques que despleguin polítiques per fomentar l’emancipació i destaquen que les conseqüències de continuar com fins ara no són només materials (continuar vivint a la casa familiar), sinó que també hi ha un impacte en el benestar i en la salut mental dels joves. «Vivim amb incertesa. Tenim por de no arribar a final de mes, tenim llocs de treball precaris i habitatges inadequats. Tot això genera ansietat, depressió i estrès», conclou l’estudi.
Dels ni-nis als sí-sís
Una vegada més, l’informe engega a rodar el mite dels ni-nis, joves que ni estudien ni treballen. A Espanya, el 17% dels joves amb edats compreses entre els 18 i els 24 ni estudien ni treballen, segons va revelar el 2023 l’estudi de l’OCDE sobre educació, ‘Education at Glance’ (Panorama de l’Educació), que va precisar que més de la meitat estan intentant trobar (sense èxit) una feina. Es tracta d’un col·lectiu estigmatitzat que està associat no només amb taxes d’ocupació i salaris inferiors, sinó també amb una salut mental baixa i exclusió social. Davant aquesta generació –la xifra es manté estancada a Espanya des del 2018– se’n situa una altra que va en augment. Són els batejats com a sí-sís, joves que sí que estudien i sí que treballen. Les dades del CJE revelen que el 35,5% dels joves combinen feina amb estudis, una xifra que ha crescut un punt percentual en un any. Els ni-nis, segons les dades del CJE, només suposen el 2,2% dels joves espanyols (76.199 a finals del 2024). La diferència amb la xifra (més elevada) de l’OCDE és que el percentatge de l’organisme internacional inclou els que estan buscant una feina.
