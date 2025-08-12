Els incendis colpegen la Península des de Zamora i Lleó fins a Tarifa

La comunitat castellanolleonesa va patir aquest dilluns tres incendis de nivell 2, mentre les flames seguien sense control a Galícia i un nou sinistre va obligar a desallotjar més de 2.000 persones a Andalusia

Un mitja aeri treballant en les tasques d'extinció d'un foc

Un mitja aeri treballant en les tasques d'extinció d'un foc

C. Guarino / A. Ramos / C. Doncel / M.J.Cachazo

Sevilla / Zamora

Decenas d’incendis forestals cremaven aquest dilluns en diversos punts d’Espanya consumint milers d’hectàrees i calcinant vivendes i altres edificis. Entre les comunitats més afectades figura Castella i Lleó, amb 15 focs actius al tancament d’aquesta edició, dels quals tres estaven declarats de nivell 2 a l’Índex de Gravetat Potencial (IGR). Entre aquests, el que afecta des de dissabte l’espai natural de Las Médulas, catalogat per la Unesco com a patrimoni de la humanitat, amb més de 700 veïns desallotjats (dels pobles de Voces, Carucedo, Yeres, Orellán i Santalavilla) i d’altres dos municipis confinats (Borrenes i La Chana).

Incendi que no ha afectat les antigues mines d’or romanes però sí que ha arrasat vegetació rellevant com castanyers centenaris. I que ahir continuava en una situació complicada amb un flanc molt virulent i una part del perímetre sense flames, però no estabilitzat, a l’espera de l’evolució d’un foc que s’estima que ha cremat ja 1.500 hectàrees. Aquest, originat a Yeres, és un dels tres incendis de nivell 2 juntament amb el de Llamas de Cabrera, també a Lleó, i el de Molezuelas de la Carballeda, a la província de Zamora.

Aquest últim juntament amb un altre declarat a la Sierra de la Culebra, a Truges de Aliste, mantenen en suspens a la província, que no pot evitar recordar els fatídics dies de juliol del 2022 en què el foc va devorar més de 30.000 hectàrees i quatre vides. Amb tot, el temor ahir a la nit, al tancament d’aquesta edició, era que s’ajuntessin els incendis de Yeres i Llamas de Cabrera.

A Galícia ahir hi havien focs actius a Chandrexa de Queixa, Maceda, Vilariño de Conso i Montederramo que, en conjunt, van calcinar al voltant de 3.700 hectàrees al massís central d’Ourense. L’incendi a Chandrexa de Queixa continuava ahir a la nit sense control des del seu inici divendres a les 15.51 hores i ja ha cremat, per si sol, al voltant de 3.000 hectàrees del massís, segons les últimes estimacions de la Consellería do Medio Rural. És el més gran dels actius en aquest entorn natural i és també l’incendi forestal més gran ocorregut a Galícia en tot l’any.

Mentrestant, a Tarifa es va activar el segon foc declarat en una setmana, en concret, al paratge Sierra de la Plata, una zona rocosa i de molt difícil accés. La calor i el fum originat per l’incendi van provocar, segons fonts oficials, l’evacuació de 2.000 persones de les urbanitzacions als peus de la Sierra de la Plata, els hotels Meliá Zahara, Atlántico i El Cortijo, la primera línia nord d’Atlanterra i algunes platges. A la nit, el conseller de la Presidència i Interior de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz, va assegurar que ja havia passat "el perill màxim" i que s’havia evitat que el foc avancés cap a la zona residencial i hotelera. La preocupació era al flanc dret, la zona forestal.

A Navarra i Tres Cantos

Per la seva banda, a Navarra, l’incendi que des de dissabte es mantenia actiu en un paratge forestal de la localitat de Carcastillo va quedar ahir a la tarda perimetrat i estabilitzat, un objectiu dificultat per la "complexa situació meteorològica" d’extremes temperatures, sota nivell d’humitat i risc de tempesta seca.

A més, al nord de la província de Sevilla, a la zona de Sierra Morena, la Guàrdia Civil va desallotjar unes 80 persones que es trobaven en un càmping davant l’avenç de les flames d’un incendi forestal declarat ahir a la tarda. I un nou foc va aparèixer a Navalmoralejo (Toledo), que ahir a la nit es trobava en situació operativa de nivell 2 per la possible afecció a infraestructures i l’arribada de fum a la població.

I la Comunitat de Madrid també va declarar la situació operativa 2 del Pla Especial de Protecció Civil d’Emergència per Incendis Forestals (Infoma) en un foc a la localitat de Tres Cantos, on el fort vent en complicava l’extinció, que avançava cap a zones residencials. Un home va haver de ser atès amb cremades al 98% del seu cos. Després de rebre assistència mèdica al lloc, va ser traslladat d’urgència en helicòpter de la Guàrdia Civil a l’Hospital públic La Paz, a Madrid.

