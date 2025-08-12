Altes temperatures
Un temporer mor a Alcarràs presumptament per un cop de calor
El treballador va patir un mareig i els serveis mèdics no el van poder reanimar
Gabriel Ubieto
Un temporer ha mort aquest dilluns a la tarda mentre treballava collint fruita en una finca d’Alcarràs, al Segrià, segons ha pogut confirmar l’agència ACN. Els Mossos van ser alertats cap a les 16.45 hores, coincidint amb el pic de l’onada de calor, amb temperatures pròximes als 41 ºC al municipi. Segons les primeres informacions, l’home es va marejar i es va començar a trobar malament.
Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a una finca situada vora la carretera de Vallmanya, però quan van arribar l’home no presentava signes vitals i no el van poder reanimar. Segons els Mossos, ara s’està pendent de conèixer els resultats de l’autòpsia per aclarir les causes de la mort i determinar si es tracta d’un accident laboral.
