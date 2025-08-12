Un tros de runa espacial en flames sobrevola el litoral
Diumenge a la nit molts van confondre el fenomen amb un meteorit, un cometa o una estrella fugaç, però tot fa pensar que són les restes d’un coet o un satèl·lit.
Valentina Raffio
Diumenge a la nit, mentre milers de persones fixaven la mirada al cel a la recerca d’algun esclat dels Perseids, una de les pluges d’estrelles més esperades de l’any, un feix de llum gegant va irrompre per sorpresa en el firmament. Segons s’observa en les imatges capturades des de diversos punts del litoral espanyol, des de Cadis i Màlaga fins a Eivissa, al voltant de la mitjanit una bola de foc incandescent va travessar el cel espanyol i, en qüestió de segons, es va acabar desintegrant. En un primer moment, molts van creure que es tractava d’un meteorit, un cometa o una estrella fugaç de gran mida. Però, ateses les característiques del fulgor, aquesta teoria s’ha acabat descartant ràpidament. Els experts afirmen que es podria tractar d’un tros gegant de runa espacial que es va desintegrar en el seu contacte amb l’atmosfera. Hi ha qui diu que va poder tractar-se d’un satèl·lit i qui assenyala que es tracta del fragment d’un coet xinès.
El fenomen va ser registrat per la xarxa de telescopis espanyols, per exemple, l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia (IAA-CSIC). Segons explica l’astrofísic Jose María Madiedo en un fil de X, les primeres anàlisis indiquen que aquest objecte va entrar en l’atmosfera a una velocitat de gairebé 30.000 km/h, va generar una bola de foc a més de 118 quilòmetres d’altitud i es va desplaçar des de l’Atlàntic cap al Mediterrani, per deixar-se veure des de bona part del litoral espanyol. "No es va tractar de la caiguda d’un meteorit", recalca l’expert, que assenyala que les característiques de l’esdeveniment demostren que ens trobem davant un "objecte artificial que es va tornar incandescent, es va trencar en multitud de fragments i va sobrevolar Andalusia, Múrcia, el sud d’Alacant i les illes Balears".
Què era i on ha acabat?
Madieda afirma que podria tractar-se del satèl·lit de la constel·lació Starlink d’Elon Musk, uns aparells de la mida d’una taula i amb un pes de més de 250 quilos. Però segons afirma l’astrònom Jonathan McDowell, tot fa pensar que es podria tractar de la quarta etapa del coet xinès Jielong-3 (objecte 65131) llançat el 8 d’agost a una òrbita molt baixa, i que va reentrar després de pocs dies en l’espai. Aquesta hipòtesi, recollida pel divulgador científic Josep Calatayud de la plataforma Control de Misión, explicaria la magnitud de l’esclat captada.
Encara no se sap si aquest objecte s’ha destruït del tot durant la reentrada o si, per contra, hi ha algun fragment que hagi pogut sobreviure. En aquest cas, el més probable és que hagi caigut a les aigües del Mediterrani, com passa en la gran majoria dels casos en els quals es registra la reentrada de fragments de runa espacial. En aquest cas, el fenomen ha despertat un gran interès entre molts curiosos perquè ha tingut lloc en un moment en què molts estaven observant el cel. Segons calculen els experts, de fet, s’estima que cada setmana cau l’equivalent a un cotxe des de l’espai i, cada sis mesos, un fragment de la mida d’un autobús.
