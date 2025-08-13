Evacuats 23 pobles a Lleó per l'incendi de Molezuelas
Més de 4.345 persones s'han traslladat al municipi de La Bañeza, a Lleó, on Creu Roja manté quatre albergs
EP
Un total de 4.345 persones, de 23 pobles de Lleó, han estat evacuades en la tarda d'aquest dimarts, 12 d'agost, per l'incendi de Molezuelas, segons l'última actualització de dades oferta per la Subdelegació del Govern. Els desallotjats s'han traslladat a la Bañeza, a Lleó, on Creu Roja manté quatre albergs; i a Astorga, en la qual hi ha tres albergs en el Seminari, el pavelló municipal i la caserna militar.
Els habitants desallotjats pertanyen a Quintanilla de Flórez (evacuades 100 persones); Palacios de Jamuz (60); Quintana i Congosto (100); Herreros de Jamuz (140); Genestacio (100); Nora del Riu (60); Quintana del Marc (180); Villanueva de Jamuz (300); Santa Elena de Jamuz (150); Sant Joan de Torres (80); i Jiménez de Jamuz (1200).
També han estat evacuats en Alija del Infantado (600 persones); Destriana (100); Robledo de la Valduerna (50); Villalís de la Vladuerna (60); Villamontán de la Valduerna (200); Posada de la Valduerna (130); Miñambres (200); Robledino de la Valduerna (50); relamel·la de la Valduerna (50); Ribas de la Valduerna (120); Tabuyuelo de Jamúz (15); i Torneros de Jamúz, amb 300 evacuats.
El fum i la pols generats per l'incendi ha obligat les autoritats a tallar la carretera LI-125 des del quilòmetre 2.5 en La Bañeza fins al quilòmetre 35, a l'altura de Torneros de la Valderia, en tots dos sentits, tal com ha indicat la Subdelegació del Govern.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià