Onada d'incendis a Espanya: 14 focs actius en 7 comunitats, diversos d'ells, intencionats
L'Agència Estatal de Meteorologia ha advertit que el perill d'incendis continua en nivells "molt alts o extrems"
A. Romero
Desenes d'incendis forestals continuen actius en diversos punts d'Espanya, calcinant milers d'hectàrees. En total, a l'Estat, hi ha 14 incendis actius en 7 comunitats. Els focs han causat ja dues víctimes mortals: un treballador que va morir en una hípica de la localitat madrilenya de Tres Cantos calcinada per les flames i un voluntari que treballava en les labors d'extinció d'un dels incendis que sofreix la província de Lleó. A Catalunya, continua actiu -però estabilitzat- l'incendi entre Amer i Susqueda (La Selva).
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha advertit que el perill d'incendis continua aquest dimecres en nivells "molt alts o extrems" en la major part d'Espanya. Al seu torn, ha indicat que el país està en el moment "més advers" de la temperada, per la qual cosa ha instat a extremar les precaucions.
Per la seva banda, el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assenyalat que la situació amb els incendis a Espanya "continua sent greu" i ha instat a "extremar la precaució". Al marge d'això, ha agraït als equips d'emergència desplegats per a les tasques d'extinció. "Gràcies, una vegada més, als qui treballeu sense descans per a combatre les flames", ha assegurat.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià