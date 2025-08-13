Tràgedia a Tres Cantos: mor el treballador d'una hípica en intentar salvar els caballs durant l'incendi
L'home, de 50 anys, no va poder superar les ferides per les cremades que va patir en el 98% del cos
Javier Quintana
L’incendi de Tres Cantos ja ha cremat més de 1.500 hectàrees, ha arrasat tot el perímetre natural de la localitat i ha deixat desenes d’animals calcinats al seu pas. La urbanització Soto de Viñuelas és el racó més afectat a la zona, amb mitja dotzena de cases greument afectades per les flames. Però, sens dubte, la gran pèrdua que deixa aquest dia negre en la història de la localitat és la mort d’un home de 50 anys.
Ho va fer mirant d’accedir a un ranxo on es trobaven més d’una vintena de cavalls. Malgrat que les flames avançaven amb velocitat, aquesta persona, coneguda com el Mircha a Tres Cantos, no va dubtar a mirar de salvar els animals i el seu amo de morir cremats. Aquest home, de nom Mircea, va ser rescatat dilluns a l’hípica amb cremades en el 98% del cos i va perdre finalment la vida ahir a l’Hospital de la Paz.
D’origen romanès, arreglava el vehicle de l’amo de l’hípica –que també va haver de ser traslladat a l’hospital i ja es troba fora de perill– quan les flames els van sorprendre. Tenia dos fills homes, de 14 i 18 anys, i estava casat. L’hípica era de fusta prefabricada, fet que va facilitar que les flames s’estenguessin tan ràpid, tal com assenyala la policia local.
El Mircha, la mort del qual es troba sota investigació judicial, no va poder escapar a aquesta immensa empenta del foc. Fins a 22 cavalls van acabar morint calcinats a la finca. "Era una persona molt estimada a la ciutat. Sempre estava disposat a ajudar tothom, el conegués o no. Per als que el coneixem, no és estrany que hagi mort mirant d’ajudar", assenyala un home que acostumava a prendre cafè amb ell.
El Mircea mirava d’ajudar el propietari quan una bola de foc, empesa per una gran ratxa de vent, el va envoltar per complet. "És una pèrdua molt dura per al barri. Havia arreglat el cotxe a moltíssima gent per aquí, era molt conegut", expliquen.
