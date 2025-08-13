El trasllat de menors migrants tensa la relació entre l’Estat i les Canàries
L’Executiu de Sánchez acusa Clavijo de «deslleial» per les seves crítiques i diu que hi haurà tres derivacions més aquests dies / El president canari carrega contra la lentitud de l’operació
Juan Ruiz Sierra
La polèmica ha envoltat el trasllat, dilluns passat, dels 10 primers menors migrants no acompanyats que han sortit, després de quatre mesos d’espera, de les Canàries cap a la Península. Les dues administracions implicades, la central i l’autonòmica, van coincidir que es tractava d’una notícia "positiva", destinada a començar a resoldre una situació que ha posat al límit els centres d’acollida de l’arxipèlag i ha provocat també que el Tribunal Suprem cridi en diverses ocasions l’atenció al Govern de Sánchez, al concloure els magistrats que aquest s’ha de fer càrrec del miler de joves en aquesta situació, la majoria procedents de Mali, que han sol·licitat asil.
Però més enllà de celebrar el començament de l’operatiu, gairebé tot van ser retrets creuats entre l’Executiu central i la comunitat autònoma. Ni tan sols es van posar d’acord sobre quan serà derivat el pròxim grup de menors. Canàries va assegurar que el Govern havia suspès la segona sortida, prevista per a aquesta mateixa setmana.
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ho va desmentir. "En els pròxims dies se succeiran fins a tres nous trasllats a la península, en diferents dies conformes als temps que requereixen aquestes gestions", van explicar fonts del departament que dirigeix Elma Saiz.
Crítiques des d’Astúries
I mentrestant, el PP va tirar encara més llenya al foc per l’arribada de la desena de joves en situació vulnerable a un centre de Gijón. Els conservadors, sempre contraris que les seves comunitats autònomes col·laborin per donar sortida a aquesta crisi, van titllar la decisió d’"impresentable".
"El senyor Fernando Clavijo faria bé de no faltar a la veritat. El seu és un exercici de deslleialtat. Estem complint la interlocutòria del Tribunal Suprem. El primer trasllat ha sigut un èxit rotund", va dir Saiz ahir al migdia. Però Clavijo, que pertany a Coalició Canària i governa l’arxipèlag juntament amb els populars, havia expressat el dia anterior una opinió molt diferent.
L’operatiu, que, segons les previsions, es repetirà a partir d’ara un parell de vegades a la setmana, amb trasllats d’entre 15 i 20 menors en cada ocasió, havia pecat de "certa improvisació i potser falta de concreció", va dir a RNE. El president autonòmic va assenyalar que dilluns al matí, poques hores abans que s’iniciés el trasllat, "ni tan sols" s’havien "comunicat els noms dels nens".
Hi va haver més dades per sustentar la seva tesi sobre l’escassa preparació del trasllat. El ministeri es va veure obligat el mateix dilluns a enviar una nova sol·licitud d’autorització perquè algunes de les persones designades per rebre els menors a l’aeroport i acompanyar-los al centre de la Península no eren les que s’havia comunicat en un primer moment. I diversos dies abans, divendres de la setmana passada, l’Executiu va remetre in extremis la documentació necessària per al trasllat sense la data exacta del viatge i la identitat dels adults que anirien amb ells.
No obstant això, Clavijo va deixar ahir de banda tots aquests detalls i es va centrar en la seva principal crítica a l’operatiu dissenyat pel Govern central: la seva lentitud a l’hora de traslladar els joves migrants. "El nombre de menors ha de ser molt més gran que el que està previst", va dir el president canari, que confia a reunir-se amb Sánchez abans que acabi l’agost, aprofitant que el cap de l’Executiu passa les seves vacances a Lanzarote. Segons els càlculs del mandatari autonòmic, a aquest ritme, el trasllat dels més de mil joves sol·licitants d’asil que es troben a les Canàries s’allargaria "més de 10 mesos".
"És un procediment complex en el qual intervenen les dues administracions, Govern central i Govern de les Canàries, als llistats i el calendari que es va establir en les últimes reunions. Cal gestionar-ho cas per cas, amb diverses entrevistes als menors per establir el seu nivell de vulnerabilitat, les seves necessitats i si tenen o no xarxes de confiança pròximes. Jurídicament, també ha d’estar tot supervisat per la Fiscalia. La tutela continua sent de les Canàries i és l’Estat el que s’encarrega de la seva guàrdia i custodia. També això té el seu procediment legal", argumenten en el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
"D’altra banda, cal preparar la seva arribada al territori que sigui. Es parla amb la comunitat i amb les delegacions de Govern perquè, si bé el centre en el qual viuran és del ministeri, es necessita la seva col·laboració per incorporar-los al sistema educatiu i sanitari", afegeixen les mateixes fonts.
Però també hi ha arguments polítics, no només tècnics. El Govern, que va defensar que els menors eren responsabilitat de les autonomies fins que el Suprem va deixar clar que era el contrari, va amb peus de plom, conscient que aquest és un assumpte procliu a ser explotat amb finalitats xenòfobes per l’extrema dreta. Per això el departament que dirigeix Saiz evita revelar a quina ciutat recalen els menors traslladats. La qual cosa no impedeix que s’acabi sabent.
Una pancarta nazi
El destí del primer grup va ser un centre de Gijón, a Astúries, on ahir al matí va aparèixer una pancarta amb simbologia nazi que exigia l’expulsió d’aquests joves migrants en situació de vulnerabilitat. La comunitat està governada pel socialista Adrián Barbón, però el PP va posar el crit al cel. La diputada autonòmica Beatriz Polledo va parlar de "deslleialtat institucional" i "comportament impresentable" per part del Govern central al portar a terme l’operació, va afirmar, amb "obscurantisme".
El secretari general dels conservadors a Gijón, David Cuesta, va insistir en la mateixa idea. "Resulta absolutament inadmissible que l’arribada de menors no acompanyats a la ciutat no hagi sigut comunicada a l’Ajuntament", va afirmar.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià