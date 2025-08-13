Vint-i-cinc detinguts aquest estiu per provocar incendis

Un jutjat d’Àvila decreta presó provisional per a un treballador dels serveis d’extinció com a suposat autor del foc de Mombeltrán

Bombers treballant en les tasques d'extinció d'un foc

Bombers treballant en les tasques d'extinció d'un foc / UME / EUROPA PRESS

Inés Sánchez

Barcelona

Des de principis d’estiu, a Espanya s’han detingut almenys 25 persones per originar incendis. L’últim va ser ahir, quan el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Guàrdia d’Arenas de San Pedro (Àvila) va ordenar l’ingrés a presó provisional per a un treballador del servei d’extinció detingut com a suposat autor de l’incendi que va arrasar unes 2.200 hectàrees el passat 28 de juliol al sud de la província d’Àvila, entre Cuevas del Valle i Mombeltrán, i la motivació del qual podria estar vinculada a "interessos laborals". El detingut, de 55 anys, és un veí de la zona que va reconèixer els fets.

A Galícia, el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil de Corcubión investiga una veïna de Frixe-Muxía (la Corunya), de 63 anys, acusada de provocar cinc incendis a la localitat. La sospitosa està relacionada amb altres incendis ocorreguts recentment a la mateixa zona. Diversos testimonis haurien vist la investigada en les proximitats del foc i fins i tot sortint de la massa forestal a escassos metres de les flames. Fins i tot un veí va aportar una fotografia de la sospitosa. Al prendre-li declaració, la Guàrdia Civil va descobrir "nombroses contradiccions en el seu relat" i per això va ser acusada. D’aquesta manera, la Guàrdia Civil ha aclarit cinc incendis forestals ocorreguts a la mateixa localitat els dies 3, 5, 9 i 11 d’agost d’enguany.

No és l’única a Galícia. Fa uns dies, un jove de 28 anys va ser detingut quan provocava intencionadament un incendi a Canibelos, una zona de la parròquia de Velle, al municipi d’Ourense. També va ser detinguda la setmana passada una persona com a sospitosa d’haver provocat un incendi a Celanova (Ourense), de 0,1 hectàrees el passat 31 de juliol, a qui se li imputa l’autoria d’uns 20 focs a la mateixa àrea produïts entre 2024 i 2025.

Hospitalitzat

Diumenge un home va provocar fins a quatre incendis a Valls (Tarragona). Tots es van iniciar a la mateixa zona, a l’entrada de la ciutat per la carretera d’Alcover. A més, la Guàrdia Civil ha obert una investigació a un jove de 24 anys com a presumpte autor d’un dels dos incendis provocats el passat 2 d’agost al municipi saragossà de La Puebla de Alfindén. I els agents també han identificat un home que és a l’hospital amb les mans cremades per la seva presumpta relació amb l’incendi que va sorgir ahir al matí a Caños de Meca, a Barbate (Cadis).

També un home es va entregar a la Guàrdia Civil a Màlaga per presumptament haver provocat sis incendis en les últimes setmanes al municipi de Teba. I la setmana passada la Guàrdia Civil va detenir un home de 33 anys acusat de provocar tres incendis forestals en diferents punts de la Comunitat de Madrid.

