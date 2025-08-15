Els focs es compliquen a Ourense i Zamora i arrasen 115.000 hectàrees
La mort ahir d’un voluntari fa pujar a tres les morts causades per les flames / El tren entre Madrid i Galícia va estar interromput tot el dia
LUIS GALLARDO / PAULA PÉREZ
L’explosió d’incendis que assetgen Ourense, Zamora i Càceres no va donar treva ahir, en una jornada complicada amb altes temperatures i ratxes violentes de vent. En total, encara es mantenen actius 14 focs a Extremadura, Castella i Lleó, Astúries, València i Galícia, i més de 5.000 veïns continuen desallotjats arreu del país. En la complexa jornada d’ahir va morir un jove –la tercera víctima– que exercia de voluntari a Zamora i van ser detinguts dos sospitosos –en total ja n’hi ha quatre– vinculats a una onada de focs que ja superen 115.000 hectàrees cremades a tot el territori.
Un dels arrestats està acusat de ser responsable del foc d’A Gudiña (Ourense), en què van resultar ferits tres brigadistes que encara continuen ingressats. El segon és responsable d’un abocador irregular en què es van encendre les flames a causa de l’efecte lupa que van provocar uns rebutjos i van acabar arrasant 4.500 hectàrees a Puercas (Zamora). De les dificultats de la jornada –en què van arribar els dos avions cisterna de gran capacitat procedents de la UE– en donen compte la interrupció dels trens entre Madrid i Galícia i un funest informe: el megaincendi que assetja les províncies de Zamora i Lleó, amb prop de 37.000 hectàrees calcinades, va camí de convertir-se en el més gran des que hi ha registres. Així, el foc a la província de Zamora va deixar ahir enrere les comarques d’Aliste, Carballeda i Vidriales per instal·lar-se a Sanabria. I és que l’incendi forestal declarat a la parròquia d’Orense d’A Mezquita avança amb pas ferm i va entrar amb força al territori de Zamora a través de la localitat de Villanueva de la Sierra. Les flames van entrar a Sanabria en el primer moment de calma de les últimes jornades a la província de Zamora. L’incendi de Molezuelas de la Carballeda, iniciat diumenge i que va camí de ser el més devastador de la història d’Espanya, amb una estimació pròxima a 37.000 hectàrees calcinades, es va donar per controlat durant la matinada. Per la seva banda, l’incendi de Puercas, en plena Sierra de la Culebra, es va estabilitzar i el miler d’evacuats van poder tornar a casa. Allà han cremat 4.500 hectàrees, segons les dades de la delegació territorial de la Junta de Castella i Lleó.
Sense mitjans aeris
Mentrestant, les flames s’estenien ahir pel sud-est d’Ourense a una velocitat vertiginosa. L’avenç del foc era imparable i la densa fumarada que provoca complicava les tasques d’extinció i impedien l’ús de mitjans aeris. Només durant la nit d’ahir van cremar més hectàrees que durant tota la jornada de dimecres. El ritme de devastació del foc s’accelerava: cada minut que passa cremaven vuit hectàrees, l’equivalent a vuit camps de futbol –dimecres no arribava a sis hectàrees–. A l’estendre’s amb tanta rapidesa, els focs acaben confluint.
Així, els dos focus de Chandrexa de Queixa ahir ja eren un i sumaven en total 10.500 hectàrees, cosa que el converteix en el segon incendi més gran registrat a Galícia, igualat amb el de Valdeorras del 2022. La tragèdia no és només mediambiental sinó també humana. Continuen els desallotjaments i la comunicació per tren entre Madrid i Galícia continuava ahir a la nit interrompuda. Per carretera no era més fàcil desplaçar-se. A més, un bomber va resultar ferit al cremar-se en una mà a Oímbra i dos més van haver de ser atesos per cops de calor.
Quinze són els incendis que acorralaven a Galícia, els mateixos que en la jornada anterior, i se n’hi va afegir un de nou a Larouco de 150 hectàrees. No hi va haver avenços en l’extinció. Per contra, les flames es propagaven amb rapidesa i cremaven cada vegada més terreny. Tots plegats sumen 23.600 hectàrees, una xifra que ja supera tota la superfície cremada durant 10 anys en la vintena de parròquies de més activitat incendiària de Galícia. I s’eleven, així, fins a gairebé 26.000 les hectàrees calcinades des de l’arrencada de l’estiu.
Però el focus continua a Ourense, amb 13 focs –sis, actius–. A més de la unió dels incendis de les parròquies de Parafita i Requeixo a Chandrexa de Queixo, també s’hi van ajuntar els dos focus que hi havia a Maceda per formar un incendi que ha devastat 2.200 hectàrees. El d’Oímbra va duplicar l’extensió en només 24 hores i ja arriba a 5.000. I el d’A Mezquita va saltar a Zamora i va obligar a desallotjar una localitat veïna. De 2.000 hectàrees va passar a 4.500 només en un dia. Mentrestant, continuen estabilitzats o controlats cinc incendis més a la província d’Ourense. I tampoc s’han apagat quatre més a Lugo i Pontevedra, tot i que els tenen acotats.
A Extremadura ahir a la nit encara no s’havia estabilitzat el gran incendi que es va declarar a Jarilla dimarts passat. Es tracta del foc més gran d’aquest any a la regió, que ha calcinat 4.625 hectàrees, segons l’última actualització.
