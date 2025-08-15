Incendis
Feijóo, des d’un lloc de comandament a Lleó, demana el desplegament de l’Exèrcit: «Estem en una crisi nacional i queda el pitjor»
«No som al final, sinó al principi» de la campanya contra incendis perquè Espanya està immersa «en una crisi nacional i encara queda el pitjor»
Dimecres va estar amb el president de la Xunta, Alfonso Rueda, el lloc de control avançat d’extinció d’incendis de Chandrexa de Queixa (Ourense)
May Mariño
Alberto Núñez Feijóo va considerar aquest divendres que és necessari el desplegament de l’Exèrcit als territoris on s’està combatent el foc perquè són necessaris, va dir, més mitjans per fer front als incendis que estan situant Espanya en una «crisi nacional». «Necessitem més mitjans i que aquests mitjans es posin a disposició» de les comunitats autònomes.
Tot i que el president del PP va afirmar que aquesta petició no suposa que es declari el nivell 3 d’emergències i, per tant, que el Govern prengui el comandament de la situació, sí que va reclamar la mobilització d’efectius militars terrestres i aeris en la lluita contra el foc.
«La major part d’Espanya està vivint una situació inèdita». Va alertar el president del PP que en els primers dies d’agost s’han desenvolupat «un conjunt d’incendis voraços en pràcticament la meitat del nostre país i queda el pitjor», abans d’aprofundir que «el que ens espera és difícil, molt difícil».
Ciutadans vigilants
Després d’aquests avisos, el president del PP va demanar als ciutadans que obeeixin «quan les autoritats sol·liciten evacuar un poble». «Han de fer-li cas a l’autoritat perquè el primer és la vida de les persones i la resta els béns». I, en segon lloc, va demanar a la ciutadania que estigués atenta a moviments al camp perquè «hi ha activitat incendiària».
En aquest sentit, va dir que «hi ha incendis que es produeixen a altes hores de la matinada de forma continuada», amb «motos i vehicles que entren i surten de les muntanyes», ratificant la seva idea que «l’entorn del 80 % dels focs que es produeixen a Espanya són intencionats».
Si aquest dimecres va estar amb el president de la Xunta, Alfonso Rueda, al lloc de control de comandament avançat d’extinció d’incendis de Chandrexa de Queixa (Ourense), aquesta vegada ho va fer amb el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Muñueco. Des del punt de comandament avançat situat a Palacios del Sil, a la província de Lleó, Núñez Feijóo va insistir en la «col·laboració» ciutadana perquè «el que ens espera pot ser pitjor que el que ja hem viscut».
I des d’allà va llançar la seva crítica política a l’Executiu que presideix Pedro Sánchez «¿Com és possible que el Govern hagi tardat 10 dies a demanar ajuda a la Unió Europea?», es va preguntar el president del PP després de qüestionar per què hi ha aquest any «menys mitjans operatius» que en la campanya passada. Després que la vicepresidenta tercera, Sara Aegesen, aprofundís en les explicacions sobre el desplegament d’efectius, Núñez Feijóo va denunciar que les comunitats autònomes «s’han de coordinar entre elles» per prestar-se serveis sense la mediació de l’Executiu. «Aquest matí, a les 10, és la primera vegada que les autoritats de les comunitats autònomes reben notificacions del Ministeri de l’Interior per a una coordinació d’efectius entre comunitats», va afirmar.
Davant aquesta situació, el líder del principal partit de l'oposició va afirmar que «en aquest moment, hem de demanar a l’Exèrcit que estigui preparat per desplegar la seva força operativa i logística i també les seves capacitats de suport en l’extinció d’incendis».
