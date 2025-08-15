Sánchez no contempla visitar els incendis que assolen mig Espanya “fins que la catàstrofe estigui controlada”
La Moncloa es revolta contra les “falses polèmiques” del PP i tem que la “principal preocupació” dels conservadors no sigui apagar els focs, sinó “culpar el president del Govern espanyol"
Juan Ruiz Sierra
La visita a zones castigades per una emergència sempre comporta riscos per al polític. Si el dirigent de torn no està al capdavant de la gestió de la crisi, perquè les competències són d’un altre, serveix de poc més que per fer-se una foto i pot acabar irritant la població afectada, argumenten els col·laboradors de Pedro Sánchez, que de moment no contemplen un desplaçament del president del Govern fins als territoris on els incendis estan causant més estralls, principalment les províncies de Zamora i Ourense.
“Els polítics no han d’acudir als llocs de catàstrofe tret que tinguin responsabilitats de gestió fins que la catàstrofe estigui controlada. Els dispositius han d’estar centrats a extingir l’incendi. Pot anar la ministra de Defensa, Margarita Robles. O el d’Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fins i tot el ministre de Transports, Óscar Puente. Però Puente ha d’anar quan l’incendi estigui controlat”, assenyalen fonts de la Moncloa, que recorden que la competència en la lluita contra el foc és de les comunitats autònomes, no del Govern central.
Les vacances
Des de fa dies, en plena polèmica política per la manera d’afrontar la tragèdia dels incendis a mitja Espanya, que ja han causat tres morts i obligat milers de persones a desallotjar les seves cases, amb 115.000 hectàrees cremant, carreteres tallades i el servei de tren entre Galícia i Madrid interromput, el PP ataca el president del Govern per no renunciar a les seves vacances. Sánchez, va dir dijous la vicesecretària general dels conservadors, Carmen Fúnez, no està demostrant ni “sensibilitat” ni “proximitat” perquè es troba “aïllat a La Mareta [la residència oficial on el cap de l’Executiu passa aquests dies a Lanzarote], protegint-se dels casos de corrupció”. La dirigent popular va contraposar l’actitud del president a la del líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, que dimecres es va desplaçar al centre de comandament d’un dels incendis que afecten la província d’Ourense, la seva província natal, i divendres va visitar-ne un altre a Lleó.
“Els incendis no s’apaguen amb fotos amb una mànega com fa Feijóo. S’apaguen amb recursos i invertint en servidors públics”, va reaccionar el ministre de Transformació Digital, Óscar López. “El PP es dedica a fabricar falses polèmiques”, assenyalen fonts de la Moncloa. “Fins i tot estem espantats. Si els incendis empitjoren, la seva principal preocupació serà culpar-nos, no apagar-los”, insisteixen.
Sánchez, continuen, tampoc no s’ha posat en contacte amb els presidents de les comunitats més afectades per les flames, tots del PP, com el castellà-i-lleonès Alfonso Fernández Mañueco, l’extremenya María Guardiola, el gallec Alfonso Rueda, la madrilenya Isabel Díaz Ayuso i l’andalús Juanma Moreno. La interlocució amb els mandataris autonòmics la porten Robles i els delegats del Govern a cada territori. Al mateix temps, Marlaska va presidir dijous el Comitè Estatal de Coordinació i Direcció (CECOD) per a incendis forestals, on es va avaluar tant l’evolució dels focs com la coordinació amb les diferents comunitats.
“Ara resulta que hauríem d’haver trucat a Ayuso a Miami i a Moreno on sigui que estigui? -es pregunten els col·laboradors del president del Govern-. Que deixin de fabricar falses crisis i s’ocupin de la crisi real, que és apagar els incendis”.
El “punt intermig”
Però l’Executiu trepitja aquí un terreny delicat, reconeixen diversos dirigents del PSOE. Des que va començar aquesta onada d’incendis, la més greu dels últims anys, Puente ha exercit el seu paper de ferotge crítica al PP, publicant a X missatges continus sobre l’absència davant la gestió d’aquesta crisi per part dels mandataris autonòmics del PP, principalment Mañueco, que en els primers dies va mantenir les seves vacances a Andalusia i va tardar diversos dies a posar-se al capdavant de la crisi. Ara el PP llança la mateixa crítica a Sánchez.
“Exigim que els presidents autonòmics estiguin al peu del canó -es defensen a la Moncloa-. Hi ha un punt intermig entre estar amb una mànega al capdavant de l’incendi i quedar-te a Cadis prenent rebujitos. El punt intermig és estar a la teva seu, a Castella i Lleó, coordinant els set incendis que tens a la teva comunitat autònoma. I després hi ha un factor fonamental. La lluita contra els incendis és una competència autonòmica. Per tant, qui està al capdavant és el president d’aquesta autonomia.”
