L’onada de calor deixa màximes de fins a 44 graus al País Basc
Patricia Martín
El pont d’agost va començar ahir amb la mateixa calor sufocant dels últims dies a gairebé tot Espanya i amb una novetat important: també ha afectat el nord i la cornisa cantàbrica. Es tracta de la 13a jornada consecutiva de la històrica onada de calor que va començar el 3 d’agost i que l’Aemet espera que duri fins dilluns quan els els termòmetres donaran un respir.
L’augment de l’estabilitat i l’elevada insolació pròpia d’aquestes dates es va traduir en un repunt de les temperatures. L’ascens tèrmic es va experimentar ahir de manera "notable" o fins i tot "extraordinària", segons la terminologia de l’Aemet, al Cantàbric, on es van arribar a màximes de 44 graus a Sodupe i 43 a Galdakao (Biscaia) i Bilbao (a l’aeroport). Així mateix, se’n van registrar 42 a Cillórigo de Liébana (Cantàbria), Mieres (Astúries) i Orozco (Biscaia).
És difícil que en aquestes tres autonomies, on l’estiu acostuma a ser suau i fins i tot fresc, es recordin pics tan alts. Per això, l’Aemet va emetre avisos rojos per calor i la previsió de més de 40 graus de temperatura a Astúries, Cantàbria i el País Basc. L’ascens tèrmic es va deixar notar fins i tot a la costa, on es van registrar 34 i 35 graus en alguns punts de la cornisa cantàbrica.
A la resta d’Espanya, la situació no va ser gaire millor. A Fuentes de Andalucía, Sevilla i Morón de la Frontera (Sevilla), es van arribar als 43 graus, i un menys en punts de Còrdova, Sevilla i Badajoz. A Catalunya, on el Servei Meteorològic va llançar un avís, amb alerta roja per altes temperatures, que durarà fins al final del pont, amb màximes previstes de 44 graus, ahir es van registrar temperatures entre els 42 i els 40 graus en diversos municipis de Tarragona, en concret a Vinebre, Aldover, el Masroig i Torroja del Priorat i Riba-roja. A Barcelona, es van registrar 34 graus al Prat de Llobregat.
