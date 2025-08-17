Zoom
Perejil, l’illot que hauria pogut causar una guerra
Un documental explica les entreteles del conflicte viscut entre el Marroc i Espanya el 2002 per un penyal de la mida de dos camps de futbol que va estar a punt de desencadenar un batalla
Juan Fernández
Un penyal de la mida de dos camps de futbol situat davant la costa del Marroc -però de titularitat espanyola- habitat per mitja dotzena de cabres; una patrulla de Mohamed VI que l’ocupa en ple estiu i planta una bandera marroquina lligada a uns esbarzers; dies de tensió i encreuament de declaracions als dos costats de l’Estret; el Pentàgon buscant amb lupa l’illot en els mapes per mirar de localitzar-lo; el ministre de Defensa espanyol, Federico Trillo, narrant amb èpica l’operació de l’Exèrcit que va aconseguir substituir una bandera per una altra al mateix esbarzer «a punta de dia i amb temps fort de llevant»; uns legionaris que acaben fent a la brasa una d’aquelles cabres; esmorzar d’ous ferrats amb xoriço, i santa missa al Ministeri de Defensa per celebrar que tot ha acabat bé.
La història del conflicte entre el Marroc i Espanya per l’illot de Perejil que va tenir lloc el juliol del 2002 conté tants elements graciosos que ningú s’hauria sorprès de veure-la explicada per Berlanga en una de les seves pel·lícules. No obstant, la historiografia ens recorda que de vegades les guerres comencen per nimietats com una picabaralla en una frontera. Vint-i-tres anys després d’aquells fets, un documental ha recuperat el seu relat posant el focus en les seves entreteles a través del testimoni dels seus protagonistes sense esquivar els seus passatges més berlanguians però sense treure ferro a l’assumpte, que en va tenir. «El conflicte va ser petit com l’illa, però tocava la sobirania nacional, que és un tema molt delicat. Qualsevol contratemps podria haver-lo escalat i hauria desencadenat una crisi militar més greu», adverteix Tian Riba, director de Perejil, el documental de tres capítols produït per El Terrat que emet Movistar Plus+.
Al migdia de l’11 de juliol del 2002, una dotzena de gendarmes de la Marina Reial del Marroc van desembarcar a l’illa de Perejil, situada a 250 metres de la costa marroquina i a vuit quilòmetres de Ceuta, i es van instal·lar en una de les seves platges després d’hissar la bandera marroquina. Les relacions entre els dos països no passaven pel seu millor moment i l’operació va ser vista com un acte hostil per part del Govern de José María Aznar, que des del primer moment va exigir la sortida dels militars marroquins del territori espanyol.
Guerra freda
En els nou dies següents es va viure una mena de guerra freda entre els dos països, amb encreuaments de declaracions, negociacions entre bambolines i apel·lacions a la mediació dels Estats Units, aliat dels dos governs, que en el documental relaten els seus protagonistes. Precisament, junt amb la recreació ficcionada d’algunes situacions de l’enfrontament -com les escenes de l’arribada dels gendarmes a l’illa i la de la seva expulsió per part dels militars espanyols-, la galeria d’entrevistes que omplen el documental és el seu principal atractiu. En absència del secretari d’Estat nord-americà Colin Powell, mort el 2021, i del cap de la diplomàcia marroquina, Mohamed Benaissa, que es va negar a participar-hi, el who is who al complet d’aquell conflicte desfila davant les càmeres explicant com el van viure -entre les 40 personalitats que parlen hi ha polítics, diplomàtics i periodistes espanyols i marroquins- i les gestions que es van fer sota corda per mirar de sufocar-lo.
Especialment reveladores són les declaracions del sotssecretari d’Estat nord-americà Richard Armitage, que confessa la perplexitat amb què Washington va assistir a aquella disputa per un penyal que no aconseguien localitzar en el mapa, i les d’Aznar, que argumenta la seva fèrria oposició a la mediació del rei Joan Carles -tradicional amic de la casa reial marroquina- i reconeix que si l’operació militar per alliberar l’illa hagués sortit malament hauria dimitit.
Menció especial mereix l’aportació del ministre Trillo, que en el documental es recrea amb descripcions com la del general que es va presentar al seu despatx per explicar-li els detalls de Romeo Sierra, l’operació que va permetre recuperar l’illa -«botes de canya alta, cabells a l’u, morenor citrina, cop de taló i power point», apunta-, i revela fins i tot el text de la Bíblia que es va llegir en la missa que es va oficiar al ministeri hores després de recuperar Perejil: «El passatge deia: ‘La teva dreta em salva’. Em va dir el capellà que era el que tocava aquell dia», explica el ministre.
Anècdotes a part, Perejil deixa lliçons que avui s’entenen millor que llavors. En la redacció de l’acord que va posar fi a la crisi, en què es va negociar cada paraula, els Estats Units van acabar prenent partit per Espanya. Un any després, Aznar es feia la foto de les Açores amb Bush i li oferia el seu suport a la guerra de l’Iraq. «Perejil explica la geopolítica del moment i la que va venir després. Va ser un clar exemple de guerra híbrida, una cosa a què avui estem acostumats. El que pocs saben és que vam estar ben a prop d’una guerra real», adverteix Riba.
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- El Cal Manel reobrirà aquest dimarts com El Manel, de la mà de dos joves
- David Saldoni, exalcalde de Sallent: 'No es poden criminalitzar els immigrants. Jo ara ho soc
- Quatre ferits en encastar el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa
- Sis detinguts a Igualada quan es preparaven per assaltar un bloc de pisos
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- Els Mossos adverteixen: així pots evitar robatoris a casa quan marxis de vacances
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida