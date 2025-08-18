Bombers de la regió i un avió d’Òdena, entre els efectius del comboi d'ajuda enviat a l’incendi de Jarilla
En total, 55 persones, 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris, que s’hi estaran fins al pròxim divendres
Redacció / Roger Segura
El Govern ha enviat aquest dilluns un comboi d’ajuda per combatre els focs que devoren des de fa dies el nord-oest de la Península. Concretament, participarà en les tasques d’extinció de l’incendi de Jarilla, a Extremadura, i el formen 55 bombers, 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris, que s’hi quedaran fins divendres segons està previst. Aquest ajut se suma a l’enviament, dissabte, d’un avió de vigilància i atac a la base de Támega, a Ourense, per donar suport a les tasques d’extinció dels incendis de Galícia. Es tracta d’un Air Tractor amb base a Òdena, amb 3.000 litres de capacitat d’extinció.
L’ajut s’ofereix atenent la petició del Centre de Seguiment i Coordinació d’Emergències a nivell estatal (CENEM), un cop valorat el descens del risc d’incendi forestal a Catalunya coincidint amb el final de l’onada de calor i l’entrada d’un front de pluges que escombrarà tot el país al llarg dels pròxims dies, informen des de la Generalitat.
Pel que fa al dispositiu per ajudar a combatre els grans incendis a la península Ibèrica, consisteix en dues columnes mòbils, i l’integren un sotsinspector, que farà de cap d’equip i d’enllaç; cinc caporals; dos sergents; dos oficials; 43 bombers i dos sanitaris. En total s’hi envien sis bombes rurals pesants (BRP); quatre unitats de personal i de càrrega (UPC); dues unitats de càrrega lleugeres (UCL); una unitat de personal i de càrrega lleugera (UPCL) i una de suport sanitari (GROS India).
El personal i els vehicles provenen de totes les Regions d’Emergències i de la unitat GRAF: un sotsinspector, nou bombers de la Metropolitana Nord, vuit de la Divisió Sala Central, vuit del GRAF, set de la Metropolitana Sud, sis de la Regió d’Emergències Lleida, cinc de les regions Centre, de Girona i de Tarragona i Terres de l’Ebre i un dels serveis centrals. El contingent inclou un professional d'infermeria del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) dels equips conjunts SEM-Bombers i també hi ha un infermer del cos de Bombers.
El GRAF col·laborarà fent tasques d’anàlisi de comportament i d’evolució dels incendis, amb sondatges per preveure la possible formació de pirocúmuls. També planificarà i executarà maniobres amb foc tècnic per ajudar a estabilitzar flancs.
En una piulada a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, havia anunciat aquest matí que es posaven a disposició de les comunitats afectades i ha traslladat el condol als familiars i companys del bomber mort durant les tasques d’extinció a Lleó, la quarta víctima mortal a l'Estat pels incendis aquest mes.
Assignació d’un sector geogràfic per combatre les flames
Abans de sortir cap a Extremadura, el cap del dispositiu, el sotsinspector Ferran Garcia, ha explicat que preveuen que, als efectius de la Generalitat, se’ls adjudiqui un sector geogràfic per combatre els focs, ja que cada unitat està preparada per treballar amb els seus efectius, eines i estructures de comandament.
“La foto no és un bomber extremeny amb un bomber català, sinó que és un sector d'incendi on els extremenys facin la feina i nosaltres la mateixa en un altre, però amb una estratègia conjunta que permeti aturar aquesta bestiesa”, ha indicat als periodistes sobre la manera com solen treballar, recalcant: “El que és molt important és que anem tots a l’una”.
Un incendi que ja ha cremat més de 12.000 hectàrees
L’incendi de Jarilla, a la província de Cáceres, va començar dimarts passat i té un perímetre de 140 quilòmetres. Ja ha afectat més d’12.000 hectàrees. És el més greu dels vuit incendis forestals que continuen actius ara mateix a Extremadura. El foc ha obligat a ordenar confinaments i a fer evacuacions en municipis i finques aïllades de la rodalia. L’avanç de les flames, empeses pel vent, fa témer que l’incendi entri a la província de Salamanca en les pròximes hores, informen des de cos de Bombers.
