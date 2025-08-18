Les flames avancen i ja calcinen el 7% de tota la província d’Ourense
La situació encara és crítica a diverses zones de Castella i Lleó, Extremadura i Astúries i els focs devoren els Pics d’Europa
P. P. / R. DÍAZ / S. BERNARDOS / S. PÉREZ
El foc no dona treva i continua arrasant sobretot Galícia, Castella i Lleó (on ahir es va produir la quarta mort durant aquesta onada d’incendis), Extremadura i Astúries, unes comunitats a les quals ja arriba l’ajuda de països europeus i més reforços estatals, a l’espera que el final de l’onada de calor alleugi la situació.
Galícia
Des de l’inici de l’estiu ja són gairebé 55.000 les hectàrees afectades a Galícia i el gruix es concentra a la província d’Ourense, on el 7% de la superfície ha sigut víctima de les flames. Ourense pateix fins a vuit grans incendis. Des del juliol, les flames han deixat una capa negra de cendra i destrucció que s’estén per 512 quilòmetres quadrats d’aquesta província i que continua propagant-se sense donar un respir. Galícia ja pateix la quarta onada incendiària més gran del segle i poc li falta per superar les 57.000 hectàrees registrades el 2005 i escalar així al tercer lloc.
La Conselleria de Medi Rural va comptabilitzar un total de 22 incendis de més de 20 hectàrees, 12 d’ells actius. Per precaució, es van confinar més de 20 municipis, entre els quals hi ha els veïns dels nuclis de població de Laceiras o Covelo, i evacuacions voluntàries en poblacions com A Veiga o A Rúa. La Conselleria de Medi Rural també va informar que s’han estabilitzat alguns focs a les províncies de Lugo, Pontevedra i la Corunya.
Castella i Lleó
El foc devorava ahir el Parc Nacional dels Pics d’Europa. L’està arrasant, literalment. Els incendis (tres) continuaven totalment descontrolats, sense fre, i els serveis d’extinció reconeixien que no hi ha manera humana de parar-los. Totes les mirades es dirigeixen ara al cel: ahir a la nit s’anunciaven pluges per a la matinada; no gaires, és veritat, però podrien ajudar a aturar el desastre. També canviarà el vent, de sud a nord, cosa que significa temperatures més baixes i més humitat. També podria ajudar. No hi ha una altra solució: els mitjans humans desplegats a l’espai protegit són sens dubte insuficients. A la resta de la comunitat, les fortes ratxes de vent van complicar la situació, amb 28 focs actius que mantenien desallotjades 3.500 persones. A Yeres, a la comarca de Ponferrada, la bolcada d’un camió autobomba va provocar la mort d’una persona i diverses ferides en una altra.
Extremadura
L’incendi de Jarilla (Càceres) estava "absolutament desbocat" al flanc nord, en paraules de la presidenta de la Junta d’Extremadura, María Guardiola. La jornada d’ahir va estar marcada per l’avanç de les flames a la localitat d’Hervás, que va mantenir el confinament tota la nit. També van ser desallotjats els 264 veïns de Gargantillas i 80 més de cases de les zones periurbanes d’Hervás i diversos establiments hotelers.
Astúries
A Astúries es comptabilitzaven 14 incendis forestals: set estaven actius, quatre estaven controlats i tres estaven estabilitzats o en revisió. El perímetre global d’incendis superava les 4.000 hectàrees. Preocupaven especialment els focs de Genestoso, a Cangas del Narcea, i el de Caunedo- Güa, al Consell de Somiedo. No hi havia, això sí, cap previsió d’afectació en cap nucli de població, segons assenyalava el conseller asturià de Mobilitat, Medi Ambient i Gestió d’Emergències, Alejandro Calvo.
Cantàbria
L’incendi forestal que afecta Barniedo de la Reina, a Lleó, va travessar cap al vessant càntabre del Parc Nacional dels Pics d’Europa. El Govern de Cantàbria, a través del Centre de Coordinació Operativa, va informar en un comunicat que el foc va entrar a la comunitat autònoma a les 18.11 hores "de manera lleu", perquè "ja es treballava amb bastanta intensitat en aquest focus", a través dels ports de Salvorón, al municipi de Camaleño. Ara per ara, el foc s’ha pogut controlar.
