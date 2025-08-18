Espinoso de Compludo
Mor un bomber i un altre resulta ferit al bolcar un camió autobomba en els incendis de Lleó
Amb aquesta, ja són quatre les víctimes mortals que deixa l’onada d’incendis que colpeja la península Ibèrica, la tercera a la província de Lleó
Redacció
Un bomber ha mort i un altre ha resultat ferit en el bolc d’un camió autobomba al municipi lleonès Espinoso de Compludo, al nord-oest d’Espanya, durant les tasques d’extinció de l’incendi de Yeres, a la comarca de Ponferrada, segons fonts de l’operatiu contra incendis.
El sinistre s’ha produït cap a les 22.20 hores, que és quan s’ha rebut una trucada que alertava del bolc d’un camió autobomba després de caure per un terraplè als voltants de l’esmentada localitat, on, segons l’alertant, podria haver mort una persona. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat recursos del Sacyl i efectius de la Policia Nacional, on ha sigut localitzat el vehicle amb una persona atrapada a l’interior i una altra ha sigut trobada a l’exterior inconscient.
Les tasques de rescat no han sigut fàcils perquè el vehicle havia caigut en un punt de difícil accés, de manera que els treballs han sigut dirigits pel Centre Coordinador d’Emergències. Amb aquesta, ja són quatre les víctimes mortals que deixa l’onada d’incendis que colpeja la península Ibèrica, la tercera a la província de Lleó. Fa uns dies van morir dos voluntaris, Abel Ramos i Jaime Aparicio, que van perdre la vida al resultar cremats quan intentaven ajudar a contenir les flames mentre treballaven amb maquinària pesant entre Nogarejas i Quintana i Congosto.
Mañueco lamenta la mort
El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentat la mort de l’un bomber forestal a Espinoso de Compludo (Lleó) i ha desitjat una «ràpida recuperació» al company que l’acompanyava i que ha resultat ferit. A través del seu compte personal a la xarxa social X, el cap de l’Executiu autonòmic s’ha mostrat «commocionat» per la mort del «membre de l’operatiu contra incendis de Castella i Lleó i treballador de la Junta» al bolcar una autobomba.
«El meu més sentit condol i tot el meu afecte als seus familiars, amics i companys. Els meus desitjos d’una ràpida recuperació al seu company, que ha resultat ferit», expressa en el seu missatge.
També el delegat del Govern a Castella i Lleó, Nicanor Sen, ha mostrat el seu més sentit condol a la família i entorn del bomber forestal mort.
